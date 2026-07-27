Μια απρόσμενη μουσική στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος αρχικά παρακολουθούσε τη βραδιά από το κοινό. Όταν η Χαρά Βέρα έκανε γνωστή την παρουσία του, οι θεατές τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και άρχισαν να τον καλούν επίμονα στη σκηνή.

Ο τραγουδιστής ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή ερμηνεία του τραγουδιού «Απορώ». Μαζί του βρέθηκε ο Βασίλης Σαλέας, συνοδεύοντάς τον με το κλαρίνο και δημιουργώντας μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα.

@lamiareport.gr Μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε σε πίστα σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, τραγούδησε το «Απορώ» και υποκλίθηκε στο κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα! Οι τυχεροί που βρέθηκαν στο πανηγύρι όπως ήταν φυσικό τον αποθέωσαν και μετά όλοι μαζί διασκέδασαν με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη στο τραγούδι. #lr #mazwnakis #news #panigiri #kamena ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υποκλίθηκε μπροστά στον Βασίλη Σαλέα, θέλοντας να εκφράσει τον θαυμασμό και τον σεβασμό του για την πορεία και το ταλέντο του. Η κίνησή του προκάλεσε ακόμη πιο έντονα χειροκροτήματα από τον κόσμο.

Το γλέντι, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, συνεχίστηκε με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη, οι οποίοι κράτησαν τη διασκέδαση ζωντανή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η αυθόρμητη εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη αποτέλεσε αναμφίβολα την έκπληξη της βραδιάς.