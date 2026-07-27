Η Κάιλι Μινόγκ περνάει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών στην Κορσική και θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές του ταξιδιού της.

Η 58χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις ημέρες χαλάρωσης που απολαμβάνει, δίνοντας μια μικρή γεύση από το φυσικό τοπίο, τις βουτιές και τις γαστρονομικές επιλογές της.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Κάιλι Μινόγκ ποζάρει δίπλα στην πισίνα φορώντας κίτρινο μπικίνι και ένα ανάλαφρο παρεό που κινείται με τον αέρα. Την εμφάνισή της συμπλήρωσε με καλοκαιρινά αξεσουάρ, διατηρώντας ένα κομψό και ανεπιτήδευτο ύφος.

Από την ανάρτησή της δεν έλειψαν και οι γεύσεις των διακοπών. Η τραγουδίστρια έδειξε ένα μπουκάλι Prosecco που φέρει το όνομά της, το οποίο συνόδευσε με μαριναρισμένο γαύρο.