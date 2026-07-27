Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η επί χρόνια σύντροφός του, Βιτόρια Τσερέτι, απόλαυσαν μια βραδινή έξοδο στο Σεν Τροπέ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο 51χρονος ηθοποιός και το 28χρονο μοντέλο εθεάθησαν να δειπνούν στο πολυτελές εστιατόριο Cherry, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι της γαλλικής πόλης, όπως αναφέρει η Daily Mail. Το ζευγάρι επισκέφθηκε επίσης το γνωστό εστιατόριο Caviar Kaspia.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προσπάθησε να περάσει απαρατήρητος, επιλέγοντας τη χαρακτηριστική του εμφάνιση με μαύρο μπουφάν τύπου bomber, μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ και μαύρη μάσκα προσώπου. Η Βιτόρια Τσερέτι, από την άλλη, έκανε μια κομψή εμφάνιση με ένα αέρινο μίνι φόρεμα σε απαλό πράσινο χρώμα, με μακριά μανίκια και ψηλό λαιμό.

Leonardo DiCaprio, 51, and model girlfriend Vittoria Ceretti, 28, enjoy a dinner with friends in Saint-Tropez https://t.co/EE71wc9BvH — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 26, 2026

Η σχέση του ηθοποιού με τη Βιτόρια Τσερέτι φαίνεται να διαψεύδει τη θεωρία ορισμένων θαυμαστών του ότι επιλέγει συντρόφους μόνο κάτω των 25 ετών. Οι πρώτες φήμες ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2023, όταν φωτογραφήθηκαν να απολαμβάνουν μαζί παγωτό στο Λος Άντζελες. Λίγο αργότερα, εθεάθησαν να διασκεδάζουν και να χορεύουν σε νυχτερινό κέντρο στην Ίμπιζα.

Πριν από τη σχέση του με το μοντέλο, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός διατηρούσε μακροχρόνιο δεσμό με την Καμίλα Μορόνε, η οποία είναι σήμερα 29 ετών. Οι δυο τους χώρισαν το καλοκαίρι του 2022, λίγο μετά τα 25α γενέθλια της Καμίλα Μορόνε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Βιτόρια Τσερέτι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τη μητέρα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ίρμελιν Ίντενμπίρκεν. Το μοντέλο ήταν στο παρελθόν παντρεμένο με τον Ιταλό DJ Ματέο Μιλέρι, από το 2020 έως το 2023.