Η Κιμ Καρντάσιαν τράβηξε όλα τα βλέμματα με την τολμηρή εμφάνισή της, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο.

Η 45χρονη φόρεσε ένα μαύρο μίντι φόρεμα, το οποίο συνδύαζε ένα κορμάκι με πολύ βαθύ ντεκολτέ και μια διάφανη φούστα. Η Κιμ Καρντάσιαν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλοτάκουνα πέδιλα, τα κορδόνια των οποίων έφταναν σχεδόν μέχρι τα γόνατά της.

Kim Kardashian, 45, dares to bare in a dangerously low-cut bodysuit and sheer skirt for a night out in LA https://t.co/5ZwgWFfviv — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 26, 2026

Η Κιμ Καρντάσιαν είχε αφήσει τα μακριά, μαύρα μαλλιά της ίσια και ελεύθερα, ενώ επέλεξε το χαρακτηριστικό έντονο μακιγιάζ της. Τόνισε τα μάτια της με γραμμή τύπου cat-eye και πυκνές βλεφαρίδες, ενώ στα χείλη προτίμησε μία απαλή nude απόχρωση.

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις οικογενειακές διακοπές της στο Άινταχο, όπου, σύμφωνα με την Daily Mail, βρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της, Λιούις Χάμιλτον.

Ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνδεθεί ερωτικά με την τραγουδίστρια Νικόλ Σέρζινγκερ και την ηθοποιό Σοφία Βεργκάρα, γνώριζε την Κιμ Καρντάσιαν για αρκετά χρόνια πριν οι δυο τους ξεκινήσουν να βγαίνουν ως ζευγάρι. Πηγή είχε αναφέρει στο Us Weekly ότι οι άνθρωποι από το στενό τους περιβάλλον θεωρούν πως η σχέση τους έχει προοπτικές και ενδέχεται να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρό. «Επειδή η σχέση τους ξεκίνησε πρώτα ως φιλία, οι πιο κοντινοί τους άνθρωποι πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να καταλήξουν μαζί», δήλωσε η πηγή.

Σημειώνεται ότι η Κιμ Καρντάσιαν έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ: τη 13χρονη Νορθ Γουέστ, τον 10χρονο Σέιντ Γουέστ, την 8χρονη Σικάγο Γουέστ και τον 7χρονο Ψαλμ Γουέστ.