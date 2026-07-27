Η Νικόλ Κίντμαν απόλαυσε χαλαρές στιγμές δίπλα στην πισίνα μαζί με τον επιχειρηματία, Μάικλ Ράινσταϊν, στο Πορτοφίνο της Ιταλίας, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Page Six.

Η 59χρονη ηθοποιός και ο ιδρυτής της εταιρείας επενδύσεων «Regent» κάθονταν στις ξαπλώστρες του ξενοδοχείου «Belmond Splendido», απολαμβάνοντας το ποτό τους. Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, καθώς συνομιλούσαν, χαμογελούσαν και γελούσαν.

Nicole Kidman and private equity businessman Michael Reinstein enjoy poolside drinks during Italian getaway https://t.co/5YV1N0iKcE pic.twitter.com/h3HmgrKNTX — Page Six (@PageSix) July 24, 2026

Σε μία από τις στιγμές που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός, ο Μάικλ Ράινσταϊν σήκωσε παιχνιδιάρικα το λευκό ψάθινο καπέλο που κάλυπτε το πρόσωπο της Νικόλ Κίντμαν. Σε άλλη φωτογραφία, ο επιχειρηματίας έσκυψε κοντά στην ηθοποιό την ώρα που βρίσκονταν στις ξαπλώστρες.

Η Νικόλ Κίντμαν φορούσε ένα λευκό τοπ πάνω από ένα μπλε μπικίνι, λευκό σορτς και φλατ παπούτσια Chanel. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ψάθινο καπέλο, ενώ κρατούσε και μία μικρή ψάθινη τσάντα όταν οι δυο τους αποχώρησαν από την πισίνα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Νικόλ Κίντμαν και ο Μάικλ Ράινσταϊν είχαν φωτογραφηθεί να συζητούν σε φιλικό κλίμα έξω από το δωμάτιο της ηθοποιού στο ξενοδοχείο του Πορτοφίνο.

Ο Μάικλ Ράινσταϊν κατάγεται από το Λος Άντζελες και το 2013 ίδρυσε τη διεθνή εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Regent, στην οποία είναι πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Νικόλ Κίντμαν ταξίδεψε στην Ιταλία μαζί με τις κόρες της, τη 18χρονη Σάντεϊ Ρόουζ Κίντμαν-Έρμπαν και τη 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ Κίντμαν-Έρμπαν, τις οποίες απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν.

Πηγή ανέφερε στη βρετανική εφημερίδα ότι η Νικόλ Κίντμαν έχει επικεντρωθεί στην αναζήτηση της ευτυχίας μετά το διαζύγιό της. «Δεν πίστευε ποτέ ότι ο γάμος της δεν θα είχε ευτυχή κατάληξη και προσπάθησε όσο μπορούσε να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά της», δήλωσε η πηγή. «Οι κόρες της είναι οι καλύτερες φίλες της και η ίδια φαίνεται πραγματικά ικανοποιημένη με τη ζωή της». Η ίδια πηγή πρόσθεσε για τη Νικόλ Κίντμαν: «Είναι πολύ προσιτή και ευγενική. Κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου. Το πρώην ζευγάρι ολοκλήρωσε τις διαδικασίες του διαζυγίου τον Ιανουάριο, συμφωνώντας να παραιτηθεί από οποιαδήποτε αξίωση για διατροφή μεταξύ των πρώην συζύγων ή για τα παιδιά τους.

Δύο μήνες αργότερα, η Νικόλ Κίντμαν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον χωρισμό της, δηλώνοντας στο Variety ότι «θα συνεχίσει πάντα να προχωρά προς ό,τι είναι καλό». «Αυτό για το οποίο αισθάνομαι ευγνωμοσύνη είναι η οικογένειά μου, το να τη διατηρώ όπως είναι και να συνεχίζω μπροστά. Αυτό είναι όλο», πρόσθεσε.