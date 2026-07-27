Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε την Ιωάννα Τούνη στα Ματογιάννια της Μυκόνου μαζί με τον καλό της φίλο, Μηνά Αηδόνη. Εκείνη την ώρα από τα ηχεία γνωστού κλαμπ ακουγόταν ένα τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου.

Ο δημοσιογράφος Νίκος Κουρούμαλος με διάθεση να «πειράξει» την influencer τη ρώτησε για την συναυλία που έδωσε στο νησί λίγα 24ωρα πριν η Ρία Ελληνίδου, σύντροφος του πρώην της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η Ιωάννα Τούνη απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση.

Σημειώνεται πως στο νησί τις προηγούμενες μέρες βρισκόταν η Ρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.