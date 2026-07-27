Η Κέιτι Χολμς έκανε την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση με τον νεότερο σύντροφό της, Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι

Η 47χρονη ηθοποιός, η οποία πυροδότησε για πρώτη φορά φήμες περί νέου ειδυλλίου με τον καλλιτέχνη στις αρχές του μήνα, βρέθηκε μαζί του σε εκδήλωση του οίκου Ferragamo, την Παρασκευή, στη Νέα Υόρκη. Κατά την άφιξή τους, η Κέιτι Χολμς και ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι πόζαραν μαζί για τους φωτογράφους.

Katie Holmes, 47, cozies up to her new toyboy beau as romance heats up during New York date https://t.co/1F58kLE3G4 — Daily Mail (@DailyMail) July 26, 2026

Η Κέιτι Χολμς επέλεξε για την εμφάνισή της μια σαμπανιζέ φούστα με κρόσσια, την οποία συνδύασε με ένα ελαφρώς διάφανο μπλε σκούρο πουκάμισο. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με μαύρες κλειστές γόβες και μια έντονη πορτοκαλί τσάντα. Από την πλευρά του, ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι φορούσε ένα σκούρο μπλε παντελόνι και ένα φούτερ στην ίδια απόχρωση.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Κέιτι Χολμς είχε ενισχύσει τις φήμες για τη σχέση τους, όταν εθεάθη να περπατάει χέρι-χέρι με τον Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι στα Χάμπτονς. Οι δυο τους είχαν παρακολουθήσει μαζί την πρεμιέρα της ταινίας «The Invite» στο Ίστ Χάμπτον. Έφτασαν μαζί στον κινηματογράφο και κρατιούνταν από το χέρι καθώς περνούσαν την είσοδο.

Katie Holmes holding hands with new boyfriend Jason Bard Yarmosky. ❤️ https://t.co/t5m78MiK22 pic.twitter.com/QpEKEz7CaC — TMZ (@TMZ) July 22, 2026

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο περιοδικό People ότι ο καλλιτέχνης «της ψιθύριζε στο αυτί και εκείνη γελούσε. Έδειχναν πολύ άνετοι μαζί και η Κέιτι Χολμς χαμογελούσε όλο το βράδυ». Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «κάθισαν μαζί κατά τη διάρκεια της ταινίας και κάποια στιγμή εκείνη ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του. Έδειχναν πολύ χαριτωμένοι μαζί». Αργότερα το ίδιο βράδυ, η Κέιτι Χολμς και ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι έδωσαν το «παρών» και στο πάρτι που ακολούθησε την προβολή, όπου συνομίλησαν με φίλους και γνωστούς.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο TMZ, η Κέιτι Χολμς και ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι γνωρίστηκαν τον περασμένο Ιούνιο, σε δείπνο του Φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη. «Η σχέση της Κέιτι Χολμς και του Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και οι δυο τους έχουν επιλέξει συνειδητά να μην προχωρήσουν βιαστικά», υποστήριξε πηγή στο Page Six.

Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Κέιτι Χολμς

Ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι, όπως αναφέρει η Daily Mail, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1987. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, το καλλιτεχνικό του έργο επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με τη γήρανση, τον χρόνο και τη μνήμη, τα οποία τον απασχολούν από την παιδική του ηλικία. Το 2010 αποφοίτησε από τη Σχολή Εικαστικών Τεχνών της Νέας Υόρκης, αποκτώντας πτυχίο Καλών Τεχνών. Έργα του έχουν παρουσιαστεί τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και σε πόλεις του εξωτερικού, όπως το Παρίσι.