Σε ιδιαίτερα χαλαρή και κεφάτη διάθεση εμφανίστηκε ο Θοδωρής Φέρρης στη συναυλία που πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο τραγουδιστής δέχθηκε αρκετά κεράσματα από το κοινό, με αποτέλεσμα το αλκοόλ να τον επηρεάσει περισσότερο απ’ όσο περίμενε. Μάλιστα, δεν δίστασε να το παραδεχθεί μπροστά στους θεατές, λέγοντας από τη σκηνή: «Είμαι γάμ…ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».

Σε ορισμένες στιγμές της εμφάνισής του, ο Θοδωρής Φέρρης ξέσπασε σε γέλια και δυσκολεύτηκε να συνεχίσει κανονικά το τραγούδι. Ο ίδιος αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ και σχολίασε: «Mου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν».