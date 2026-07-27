Η Μαρία Μπεκατώρου περνάει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κεφαλονιά, απολαμβάνοντας όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές.

Η παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες από το νησί, στις οποίες ποζάρει μέσα στη θάλασσα φορώντας ένα κομψό ολόσωμο μαγιό. Χαμογελαστή και χαλαρή, έδειχνε να απολαμβάνει το υπέροχο τοπίο και τα καθαρά νερά του Ιονίου.

«Καλοκαιρινό απόφθεγμα: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει», σημείωσε η Μαρία Μπεκατώρου στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram από την παραλία της Κεφαλονιάς, Μακρύς Γιαλός.

Η ίδια μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της με τους ακολούθους της, χωρίς όμως να αποκαλύπτει πολλά για την προσωπική της ζωή. Αυτή την περίοδο φαίνεται πως ξεκουράζεται και γεμίζει ενέργεια, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.