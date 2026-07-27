Η Σελήνη στον Αιγόκερω διαμορφώνει, για τα ζώδια σήμερα, συνθήκες αυξημένης ευθύνης, φέρνοντας στην επιφάνεια διλήμματα και συναισθηματικές απαιτήσεις που ζητούν άμεσες λύσεις. Το απόγευμα, η σκληρή της όψη με τον Κρόνο ενδέχεται να προκαλέσει αισθήματα απογοήτευσης ή εμποδίων, ενώ η μετέπειτα εμπλοκή του Ερμή και της Αφροδίτης προσφέρει διεξόδους μέσα από την επικοινωνία, την προσωπική φροντίδα και τη συναισθηματική προσέγγιση.

Στο ευρύτερο αστρολογικό πεδίο, ο Ήλιος στον Λέοντα σχηματίζει παράλληλες όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό, ενεργοποιώντας ένα πέρασμα ουσιαστικών μετασχηματισμών. Η ημέρα απαιτεί προσαρμοστικότητα, ξεκάθαρα όρια στις διαπροσωπικές επαφές και τόλμη για την εγκατάλειψη παρωχημένων σχεδίων.

Αναλυτικές προβλέψεις για τα ζώδια σήμερα

Κριός

Ο Ήλιος στον Λέοντα φωτίζει τους διαφορετικούς ρόλους που καλείσαι να παίξεις καθημερινά, ενώ σχηματίζει όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό. Δείξε τον καλύτερό σου εαυτό για να κερδίσεις τις εντυπώσεις στους ανθρώπους γύρω σου, χωρίς όμως να χάσεις την αυθεντικότητά σου.

Αν νιώσεις ότι κάποιοι άνθρωποι επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεσή σου, βάλε ξεκάθαρα όρια, καθώς η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο το απόγευμα. Αναζήτησε έναν χώρο όπου μπορείς να χαλαρώσεις και να μην χρειάζεται να υποδύεσαι κανέναν ρόλο, γιατί η ένταση του Ερμή το βράδυ μπορεί να σε κάνει πιο ευερέθιστο. Η Αφροδίτη σε καλεί να προσθέσεις λίγη φροντίδα και προσωπική περιποίηση στη βραδινή σου ρουτίνα.

Ταύρος

Άκου τη διαίσθησή σου όταν πρόκειται να προχωρήσεις σε αλλαγές, αγαπητέ Ταύρε. Το σύμπαν σε ωθεί να κλείσεις παλιούς κύκλους και να αναζητήσεις ένα πιο σταθερό έδαφος, καθώς ο Ήλιος στον Λέοντα σχηματίζει όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό.

Να θυμάσαι πως ο σχεδιασμός έχει τα όριά του και πως κάποιες φορές χρειάζεται να κάνεις ένα βήμα πίστης. Με αποφασιστικότητα και λίγη τύχη μπορείς να προχωρήσεις γρήγορα σε ό,τι νέο επιχειρήσεις. Μην αφήσεις τον φόβο να σε κρατήσει πίσω όταν η Σελήνη στον Αιγόκερω σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο, ακόμη κι αν προτιμάς την ασφάλεια.

Το βράδυ, καθώς ο Ερμής ενεργοποιείται, μπορεί να πάρεις σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι κινείσαι στη σωστή κατεύθυνση. Η Αφροδίτη σε ενθαρρύνει να ζητήσεις επιπλέον στήριξη ή καθοδήγηση.

Δίδυμοι

Μην φοβηθείς να αμφισβητήσεις τα δεδομένα και να εκφράσεις τις απόψεις σου, αγαπητέ Δίδυμε, καθώς ο Ήλιος στον Καρκίνο σχηματίζει όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό. Μπορεί να χρειαστεί θάρρος για να μιλήσεις όταν οι άλλοι επιλέγουν τη σιωπή, όμως όσοι συμμερίζονται τη σκέψη σου θα σταθούν γρήγορα στο πλευρό σου.

Το απόγευμα ίσως υπάρξουν αντιδράσεις από άτομα που δεν θέλουν να αμφισβητηθεί η θέση τους, καθώς η Σελήνη στον Αιγόκερω σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο. Μην αφήσεις ανθρώπους με αρνητική διάθεση να επηρεάσουν την ψυχολογία σου. Το βράδυ, η Αφροδίτη φέρνει μεγαλύτερη ασφάλεια στις σημαντικές σχέσεις σου και δημιουργεί χώρο για περισσότερη τρυφερότητα και ρομαντισμό.

Καρκίνος

«Πρόσεξε τι εύχεσαι», καθώς ο Ήλιος στον Λέοντα σχηματίζει όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό. Μια έντονη ενέργεια σε περιβάλλει και μπορεί να δημιουργήσει μια παράξενη σύνδεση ανάμεσα στις σκέψεις σου και σε όσα συμβαίνουν γύρω σου.

Μην εκπλαγείς αν κάποιες επιθυμίες σου αρχίσουν να παίρνουν μορφή μέσα από απρόβλεπτες εξελίξεις. Διατήρησε θετική στάση και προσπάθησε να εστιάσεις σε όσα πραγματικά μπορείς να διαχειριστείς.

Η επαγγελματική δυσαρέσκεια μπορεί να δημιουργήσει απόσταση με αγαπημένα πρόσωπα, όταν η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο το απόγευμα. Πρόσφερε βοήθεια στους άλλους, αλλά μην ξεχνάς τα δικά σου όρια. Το βράδυ, η Σελήνη συνδέεται με τον Ερμή και την Αφροδίτη, φέρνοντας πιο ζεστές στιγμές.

Λέων

Η λάμψη σου είναι πιο έντονη σήμερα, καθώς ο Ήλιος σχηματίζει όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό. Οι άλλοι θα παρατηρήσουν την παρουσία σου, γι’ αυτό σκέψου πώς μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή την ενέργεια προς όφελός σου.

Βρέσου σε κοινωνικά ή επαγγελματικά περιβάλλοντα που συνδέονται με τους στόχους σου και μπορούν να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Η εικόνα σου και η συνέπεια στις υποχρεώσεις σου θα παίξουν ρόλο όταν η Σελήνη στον Αιγόκερω σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο.

Το βράδυ είναι κατάλληλο για να βελτιώσεις συνήθειες και καθημερινές πρακτικές που θα σε βοηθήσουν να πλησιάσεις τους στόχους σου.

Παρθένος

Αντιμετώπισε τα προβλήματα ένα προς ένα. Η σημερινή ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να κατανοήσεις καλύτερα τις δυσκολίες που βρίσκονται μπροστά σου, καθώς ο Ήλιος στον Λέοντα σχηματίζει όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό.

Θα χρειαστεί δημιουργική σκέψη και διαφορετική προσέγγιση για να βρεις μόνιμες λύσεις. Η Σελήνη στον Αιγόκερω ενισχύει την αποφασιστικότητά σου, όμως το τετράγωνό της με τον Κρόνο μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι θέλεις να τα παρατήσεις.

Κάνε ένα διάλειμμα για να αποφορτιστείς και συνέχισε με καθαρό μυαλό. Το βράδυ προτίμησε ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις άνετα και απόφυγε όσους δεν έχουν ξεκάθαρες προθέσεις.

Ζυγός

Περιβάλλεσαι από ανθρώπους που θαυμάζεις και από εκείνους που μπορούν να σε εμπνεύσουν, καθώς ο Ήλιος στον Λέοντα σχηματίζει όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό. Παρατήρησε τα χαρακτηριστικά που εκτιμάς στους άλλους και σκέψου πώς μπορείς να τα ενσωματώσεις στη δική σου ζωή με τρόπο που να παραμένει αυθεντικός.

Το απόγευμα ίσως νιώσεις απογοήτευση ή περιορισμό, καθώς η Σελήνη στον Αιγόκερω σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο. Αποδέξου ό,τι δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελες, άφησε πίσω σου τη στενοχώρια και αναζήτησε μια νέα πορεία.

Το συσσωρευμένο άγχος μπορεί να δυσκολέψει τις κοινωνικές επαφές σου το βράδυ, όταν η Σελήνη συνδέεται με τον Ερμή και την Αφροδίτη. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να βρίσκεται παντού. Δώσε προτεραιότητα στην ηρεμία και την προσωπική σου ισορροπία.

Σκορπιός

Αποδέξου πως η ζωή δεν εξελίσσεται πάντα όπως την είχες φανταστεί. Η σημερινή ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να αφήσεις πίσω ξεπερασμένα όνειρα και να σχεδιάσεις νέους στόχους, καθώς ο Ήλιος στον Λέοντα σχηματίζει όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό.

Πάρε μαζί σου τα μαθήματα από προηγούμενες αποτυχίες, αλλά μην παραμένεις εγκλωβισμένος σε όσα δεν έγιναν όπως ήθελες. Η Σελήνη στον Αιγόκερω ενισχύει την ανάγκη σου για τάξη και έλεγχο, όμως το τετράγωνό της με τον Κρόνο μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολικό προγραμματισμό.

Μην ξεχνάς ότι χρειάζεται και προσαρμοστικότητα. Το βράδυ, μέσα από επαφές με ανθρώπους που έχουν παρόμοιες αναζητήσεις ή μέσα από νέες γνώσεις, μπορεί να προκύψουν σημαντικές συνειδητοποιήσεις.

Τοξότης

Μια ιδιαίτερη ενέργεια σε συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ο Ήλιος στον Λέοντα σχηματίζει όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό. Οι συναντήσεις, οι φλερτ στιγμές και οι ευκαιρίες που εμφανίζονται μπορεί να σου δημιουργήσουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στη σωστή κατεύθυνση.

Απόλαυσε τις θετικές συγκυρίες, αλλά μην χάνεις από τα μάτια σου τους μεγαλύτερους στόχους σου. Όταν η Σελήνη στον Αιγόκερω σχηματίσει τετράγωνο με τον Κρόνο, χρειάζεται προσοχή στα οικονομικά και στις υπερβολές.

Απόφυγε επιλογές που ξεπερνούν τις δυνατότητές σου. Το βράδυ μπορεί να υπάρξουν έντονες συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις, καθώς η Σελήνη συνδέεται με τον Ερμή και την Αφροδίτη. Μην δεχτείς συμφωνίες ή καταστάσεις που δεν σε εκφράζουν πραγματικά.

Αιγόκερως

Οι αλλαγές έρχονται γρήγορα, καθώς ο Ήλιος στον Λέοντα σχηματίζει όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό. Κράτησε την ψυχραιμία σου όταν τα δεδομένα γύρω σου αλλάζουν, γιατί μέσα στην αναστάτωση μπορεί να εντοπίσεις ευκαιρίες που άλλοι δεν βλέπουν.

Η ικανότητά σου να αναγνωρίζεις λύσεις και να κινείσαι πρακτικά μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιώσεις τη θέση σου. Καθώς η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου, δύσκολα θα περάσεις απαρατήρητος. Το απόγευμα, η επιρροή του Κρόνου μπορεί να δοκιμάσει την υπομονή σου, όμως προσπάθησε να μην αφήσεις τους άλλους να δουν την πίεση που αισθάνεσαι.

Το βράδυ, άκου περισσότερο και μίλα λιγότερο. Οι συζητήσεις με τους γύρω σου μπορεί να σου δώσουν πληροφορίες που θα αποδειχθούν χρήσιμες.

Υδροχόος

Θα λάβεις την ίδια αγάπη, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια στήριξη που προσφέρεις στους άλλους. Η ημέρα σε καλεί να αντιμετωπίσεις τα πράγματα με ανοιχτό μυαλό και θετική διάθεση, καθώς ο Ήλιος στον Λέοντα σχηματίζει όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό.

Η στάση σου μπορεί να φέρει νέες γνωριμίες, δημιουργικές συνεργασίες ή ακόμη και ερωτικό ενδιαφέρον. Το απόγευμα ίσως δυσκολευτείς να εκφράσεις όλα όσα νιώθεις, καθώς η Σελήνη στον Αιγόκερω σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο. Αν δεν βρίσκεις τις σωστές λέξεις, άφησε χώρο και στη σιωπή.

Το βράδυ, η αντίθεση της Σελήνης με τον Ερμή μπορεί να αυξήσει το άγχος και να φέρει στην επιφάνεια εκκρεμότητες που είχες αφήσει πίσω. Οργάνωσε τις υποχρεώσεις σου και φρόντισε τον εαυτό σου. Η Αφροδίτη σε ενθαρρύνει αργότερα να αναζητήσεις χαλάρωση και προσωπική ευεξία.

Ιχθύες

Δώσε προτεραιότητα σε όσα σε αγγίζουν πραγματικά, καθώς ο Ήλιος σχηματίζει όψεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό. Η ανάγκη σου για μια ζωή πιο αποτελεσματική αλλά και πιο ουσιαστική γίνεται έντονη σήμερα.

Αν νιώθεις δυσαρέσκεια με την κατάσταση που επικρατεί γύρω σου, μπορεί αυτή η αίσθηση να λειτουργήσει ως κίνητρο για σημαντικές αλλαγές, αρκεί να είσαι έτοιμος να αναζητήσεις νέους δρόμους.

Καθώς η Σελήνη στον Αιγόκερω κινείται και σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο, μπορείς να αναζητήσεις νέες ευκαιρίες, αλλά σκέψου καλά πριν ζητήσεις βοήθεια από ανθρώπους στους οποίους ήδη χρωστάς κάτι.

Το βράδυ, η αντίθεση της Σελήνης με τον Ερμή μπορεί να φέρει εντάσεις και παρεξηγήσεις. Η Αφροδίτη όμως βοηθά να ελαφρύνει το κλίμα, ειδικά αν επιλέξεις να αντιμετωπίσεις τις δύσκολες στιγμές με χιούμορ και να αφήσεις περισσότερο χώρο στην αγάπη.