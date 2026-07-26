Με μια ανάρτηση γεμάτη προσωπικές αναμνήσεις, η Βούλα Πατουλίδου επέλεξε να μοιραστεί τις σκέψεις της λίγες ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την απώλεια του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη. Η δημοσίευση έγινε ανήμερα της ονομαστικής της εορτής, την Κυριακή 26 Ιουλίου, ενώ η επέτειος του θανάτου του είναι στις 29 Ιουλίου.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram μια παλαιότερη κοινή φωτογραφία τους και συνόδευσε τη δημοσίευση με ένα εκτενές προσωπικό μήνυμα.

Η ανάρτηση της Βούλας Πατουλίδου για τον Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη

Στην αρχή του κειμένου της έγραψε:

«Περίμενες να περάσει η γιορτή μου για να με αποχαιρετήσεις… Ένας χρόνος… Κι όμως υπάρχουν μέρες που ο χρόνος μοιάζει να μην έκανε ούτε ένα βήμα. Γιατί ο χρόνος δεν νικά την αγάπη. Απλώς μαθαίνει στον άνθρωπο να κρύβει τον πόνο του.»

Στη συνέχεια περιγράφει πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά της μετά την απώλεια του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της, εξηγώντας ότι εκείνο που της λείπει περισσότερο είναι οι απλές στιγμές που ζούσαν μαζί.

Όπως γράφει:

«Δεν μου λείπουν τα μεγάλα. Μου λείπουν τα μικρά. Η φωνή σου. Το βλέμμα σου. Η σιγουριά πως, ό,τι κι αν γινόταν, στο τέλος της ημέρας υπήρχε ένα σπίτι… κι εσύ.»

«Δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μη σε κουβάλησα μέσα μου»

Η Βούλα Πατουλίδου ολοκληρώνει την ανάρτησή της με μια ακόμη προσωπική αναφορά στον σύζυγό της.

Συγκεκριμένα, κλείνει το μήνυμά της γράφοντας:

«Κι αν υπάρχει κάπου ένα παράθυρο που ενώνει τον ουρανό με τη γη, θέλω να ξέρεις μόνο αυτό: δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μη σε κουβάλησα μέσα μου. Ούτε μία.»