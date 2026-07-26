Η Μαρία Ολυμπία έκλεισε τα 30 της χρόνια το Σάββατο 25 Ιουλίου και γιόρτασε την ξεχωριστή ημέρα έχοντας δίπλα της την οικογένεια και στενούς φίλους. Τις στιγμές από τη γιορτή αποκάλυψε ο Παύλος Ντε Γκρες, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, η οποία γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1996 στη Νέα Υόρκη, είναι το μοναδικό κορίτσι της οικογένειας και η μεγαλύτερη από τα πέντε παιδιά του ζευγαριού.

Το πάρτι για τα 30ά γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε πάνω σε σκάφος, σε οικογενειακό κλίμα, με αγαπημένα πρόσωπα να δίνουν το «παρών» για να ευχηθούν στη Μαρία Ολυμπία.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Παύλος Ντε Γκρες, ξεχώρισε και η δημόσια αφιέρωση προς την κόρη του.

Ο ίδιος συνόδευσε την ανάρτησή του με τα λόγια:

«Χρόνια πολλά αγαπητή Ολύμπια είσαι το φως της ζωής μου».