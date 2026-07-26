Μια αδημοσίευτη φωτογραφία της Τζένης Καρέζη, τραβηγμένη πριν από 65 χρόνια, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, προσφέροντας μια σπάνια ματιά σε μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή της αξέχαστης πρωταγωνίστριας του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

Το σπάνιο στιγμιότυπο δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του Studio Κλεισθένης στα social media, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών από τον θάνατο της μεγάλης ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιουλίου 1992.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 24 Μαΐου 1961 από τον καταξιωμένο φωτογράφο Κλεισθένη και παρέμενε στο αρχείο του για περισσότερες από έξι δεκαετίες, χωρίς να έχει δημοσιευτεί ποτέ.

Στην εικόνα, η Τζένη Καρέζη ποζάρει στο μπαλκόνι του σπιτιού της, ενώ στο βάθος διακρίνεται η μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη, η οποία παρακολουθεί διακριτικά τη φωτογράφιση. Η παρουσία της χαρίζει στο στιγμιότυπο έναν ιδιαίτερα ανθρώπινο και συγκινητικό χαρακτήρα, αποτυπώνοντας μια σπάνια οικογενειακή στιγμή της σπουδαίας ηθοποιού.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, το Studio Κλεισθένης αναφέρει:

«34 χρόνια χωρίς την πανέμορφη και αγαπημένη ηθοποιό Τζένη Καρέζη και το Studio Κλεισθένης βγάζει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια λήψη με τον φακό του Κλεισθένη στις 24 Μαΐου 1961, όπου τη βλέπουμε μαζί με τη μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη, η οποία επιβλέπει καθώς τη φωτογραφίζει ο Κλεισθένης στο σπίτι της.»

Η δημοσίευση συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια από χρήστες των social media, οι οποίοι εξέφρασαν τη συγκίνησή τους για το ανέκδοτο φωτογραφικό ντοκουμέντο και απέτισαν φόρο τιμής σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, η οποία εξακολουθεί να εμπνέει και να συγκινεί δεκαετίες μετά την απώλειά της.