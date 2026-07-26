Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο και ο φακός του Mykonos Live TV την αποθανάτισε τη στιγμή που έφτανε στο Nammos μαζί με την παρέα της και τη Μαρίνα Βερνίκου.

Εκεί, στην παραλία, συναντήθηκε με τον Αντώνη Ρέμο. Οι δυο τους είχαν μια θερμή γνωριμία, αντάλλαξαν χειραψία και χαιρετισμούς, ενώ συνομίλησαν για λίγα λεπτά σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, προσελκύοντας τα βλέμματα των λουόμενων και των επισκεπτών.

Η Sofia Vergara δεν χάνει την ευκαιρία να μοιράζεται με τους εκατομμύρια θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο την υπέροχη εμπειρία της στη Μύκονο.

Η διάσημη ηθοποιός και σταρ του Χόλιγουντ ανεβάζει συνεχώς stories από τις διακοπές της στο νησί των ανέμων, από παραδοσιακά ταβερνάκια που επισκέπτεται μέχρι γνωστά και εκλεκτά εστιατόρια, παρουσιάζοντας τις ομορφιές, τις γεύσεις και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Ελλάδας.

Με τον δικό της τρόπο, η Sofia Vergara γίνεται η καλύτερη πρέσβειρα του ελληνικού καλοκαιριού, διαφημίζοντας τη Μύκονο και τη χώρα μας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.