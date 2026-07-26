Μια αυθόρμητη στιγμή ανάμεσα στον Τομ Χανκς και έναν θαυμαστή του έχει γίνει viral στα social media, με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να εντυπωσιάζεται όταν ανακάλυψε ότι ένας άνδρας είχε κάνει τατουάζ στη γάμπα του τον εμβληματικό χαρακτήρα του, τον Φόρεστ Γκαμπ.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια, με τους χρήστες να αποθεώνουν την αυθεντική αντίδραση του διάσημου ηθοποιού.

Στο βίντεο, ο θαυμαστής πλησιάζει τον Τομ Χανκς στον δρόμο και σηκώνει το μπατζάκι της βερμούδας του, αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο τατουάζ στη γάμπα του.

Το σχέδιο απεικονίζει τον ηθοποιό ως τον Φόρεστ Γκαμπ, τον θρυλικό κινηματογραφικό χαρακτήρα που υποδύθηκε στην ομώνυμη ταινία και χάρισε στον Τομ Χανκς ένα από τα πιο εμβληματικά κεφάλαια της καριέρας του.

Μόλις αντιλήφθηκε τι απεικονίζει το τατουάζ, ο Τομ Χανκς έσκυψε για να το δει από κοντά και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

«Wow», ακούγεται να λέει, ενώ χαμογελά πλατιά, δείχνει το σχέδιο με το χέρι του και ανταλλάσσει λίγες κουβέντες με τον θαυμαστή του.

Η αυθόρμητη και ζεστή αντίδρασή του κέρδισε τις εντυπώσεις, με πολλούς χρήστες των social media να σχολιάζουν για ακόμη μία φορά τον απλό και προσιτό χαρακτήρα του Χολιγουντιανού σταρ.