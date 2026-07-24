«Δημοσιογραφία λέγεται αυτό τώρα;» ήταν η φράση με την οποία η Ελένη Πέτα επέκρινε ανοιχτά τον τρόπο που η Νάνσυ Παραδεισανού πήρε συνέντευξη από τον Τάσο Ιορδανίδη, προκαλώντας μια άμεση και εκτενή δημόσια αντιπαράθεση στα social media.

Αφορμή στάθηκε ένα απόσπασμα από το κανάλι της δημοσιογράφου στο YouTube, το οποίο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της εκπομπής στο Instagram. Η τραγουδίστρια τοποθετήθηκε κάτω από την ανάρτηση, σημειώνοντας:

«Ευγενέστατος ο άνθρωπος!! Θα είχα φύγει με τόση επιμονή!! Τι σόι συνεντεύξεις είναι αυτές παιδιά; Δημοσιογραφία λέγεται αυτό τώρα; Ντροπή! Τόσο προσβλητικό για έναν τόσο χαρισματικό ηθοποιό!!».

Η πρώτη απάντηση και η κλιμάκωση του διαλόγου

Η Νάνσυ Παραδεισανού δεν άφησε ασχολίαστη την τοποθέτηση αυτή και ανταπάντησε άμεσα:

«Κυρία Πέτα, μεγάλη μου τιμή να ασχολείστε μαζί μου. Εάν σας καλέσω κάποια στιγμή και δεν σας αρέσουν οι ερωτήσεις μου, είστε ελεύθερη ν’ αποχωρήσετε. Για να με επιλέγουν 23 χρόνια τόσοι άνθρωποι, κάτι θα ξέρουν που εσείς αγνοείτε. Φιλιά, καλό καλοκαίρι».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την εκ νέου παρέμβαση της Ελένης Πέτα, η οποία υποστήριξε:

«Αγαπητή Νάνσυ ποτέ δεν ασχολήθηκα μαζί σας! Συμπτωματικά είδα το βίντεο με τον αξιόλογο συνομιλητή σας και σαν ελεύθερος πολίτης σχολίασα κάτι που με έκανε έξω φρενών. Εσείς λοιπόν που δημοσιογραφείτε τόοοοσα χρόνια δεν καταλάβατε τόσο προσβλητική υπήρξατε απέναντι στον κύριο Ιορδανίδη; Αυτό λοιπόν είναι για μένα το τρομακτικό! Εσείς συνεχίστε το έργο σας, δεν σας εμποδίζει κανείς! Και προς Θεού σε καμία περίπτωση η γνώμη μιας τυχαρπαστης τραγουδίστριας! Καλό καλοκαίρι!».

Το μοντάζ και ο επίλογος της διαφωνίας

Συνεχίζοντας την ανταλλαγή μηνυμάτων, η Νάνσυ Παραδεισανού ανέφερε:

«Άμα ξεκινάμε για ελευθερίες πολιτών κλπ, τελείωσαν τα επιχειρήματα. Δεν μπορούμε ν’ αρέσουμε σε όλους, το ξέρετε κι εσείς. Καλή καρδιά & ήρεμο καλοκαίρι θα ευχηθώ, σίγουρα δεν είμαι εγώ το πρόβλημά σας».

Από την πλευρά της, η τραγουδίστρια επανήλθε γράφοντας:

«Είμαι σίγουρη πως καταλάβατε πολύ καλά πού ξεφύγατε. Αφού κάνετε 23 χρόνια αυτή τη δουλειά. Καλό καλοκαίρι λοιπόν με έμπνευση και πάνω από όλα υγεία!».

Στο σημείο αυτό, η Νάνσυ Παραδεισανού τοποθετήθηκε για τη διαδικασία επιμέλειας του βίντεο:

«Καλά που δεν ασχοληθήκατε μαζί μου, πού και να ασχολιόσασταν. Όσο κι αν θίγει τον εγωισμό σας, δεν έχω κανένα λάθος κι αν είχα κάνει θα το είχα αφαιρέσει στο μοντάζ».

Ο διάλογος ολοκληρώθηκε με την τελευταία αναφορά της Ελένης Πέτα:

«Αχ Νάνσυ μου είδες που άλλα λέω και άλλα καταλαβαίνεις; Είπα πως δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με εσένα δεν σε ακολουθώ απλά μου ήρθε η συνέντευξη. Σαφώς και τώρα ασχολήθηκα και πολύ κακώς εννοείται. Εν αντιθέσει με εσένα δεν έχω τέτοια θέματα εγωισμού. Παραδέχομαι το λάθος μου».