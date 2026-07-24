Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τζων Τίκης, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, στους φίλους και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του.

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε ξεχωρίσει στις αθηναϊκές πίστες τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Με τη χαρακτηριστική φωνή του και τις εμφανίσεις του στα νυχτερινά κέντρα, κατάφερε να αφήσει το δικό του σημάδι στην ελληνική μουσική.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι κόρες του, Άντζελα και Αννίτα. Με ανάρτησή τους στο Facebook, τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια και εξέφρασαν την αγάπη τους για τον πατέρα τους.

Η ανάρτηση από τις δύο κόρες του

I did it my way…. Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε την ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα…

Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο… Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους.

Σ’ αγαπάμε για πάντα, οι κόρες σου, Άντζελα και Αννίτα.