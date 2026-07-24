Μια σπάνια κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν η Νατάσα Παζαΐτη και ο γιος της, Αλέξανδρος Καραμανλής, το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026.

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και ο γιος τους απαθανατίστηκαν κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στο κέντρο της Αθήνας. Οι δυο τους περπάτησαν στην οδό Βουκουρεστίου και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το Κολωνάκι.

Μητέρα και γιος έδειχναν χαλαροί και ευδιάθετοι, ενώ συζητούσαν και απολάμβαναν τον χρόνο που περνούσαν μαζί. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του φωτογραφικού φακού, χαμογέλασαν διακριτικά και συνέχισαν τον περίπατό τους.

Για την πρωινή έξοδο, η Νατάσα Παζαΐτη επέλεξε ένα άνετο και κομψό σύνολο, συνδυάζοντας μακριά παντελόνα με λευκή μπλούζα και λευκά παπούτσια.

Ο Αλέξανδρος Καραμανλής εμφανίστηκε με σκούρο μπλε πουκάμισο, τζιν παντελόνι και μαύρα μποτάκια, διατηρώντας και εκείνος ένα απλό και καθημερινό στιλ.

Ο γιος του Κώστα Καραμανλή αποφεύγει συνήθως τη δημοσιότητα και κρατά χαμηλό προφίλ. Γι’ αυτό και οι κοινές εμφανίσεις του με τη μητέρα του δεν είναι συχνές, με τη συγκεκριμένη έξοδο να τραβά το ενδιαφέρον των φωτογράφων.