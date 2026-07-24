Ξεκάθαρη θέση πήρε ο Χρήστος Θηβαίος, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τον συνέδεαν με τη Μαρία Καρυστιανού και το πολιτικό κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ο γνωστός τραγουδοποιός προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, έπειτα από τη δημοσιοποίηση του προγράμματος της επίσκεψης της προέδρου του κινήματος στη Θεσσαλία.

Η αφορμή για την αντίδρασή του ήταν το επίσημο πρόγραμμα των δράσεων της Μαρίας Καρυστιανού για την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του κόμματος, η προγραμματισμένη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στην Πινακοθήκη Λάρισας εμφανιζόταν ως η εκδήλωση που θα ολοκλήρωνε τις πολιτικές δραστηριότητες της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Η δημόσια απάντηση του Χρήστου Θηβαίου

Ο τραγουδοποιός αντέδρασε άμεσα μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για απόπειρα επικοινωνιακής εκμετάλλευσης της συναυλίας του από πολιτικό φορέα, χωρίς πάντως να κατονομάσει τη Μαρία Καρυστιανού ή το κόμμα της.

Στη δήλωσή του στο Facebook αναφέρει:

«Καλησπέρα σας,

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προαύλιο χώρου Πινακοθήκης Λάρισας! Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία!»

Ο Χρήστος Θηβαίος ολοκληρώνει την τοποθέτησή του, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του απέναντι στην υπόθεση:

«Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές!»