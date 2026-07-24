Η οικογένεια, οι φίλοι και οι άνθρωποι που αγάπησαν τη Μαίρη Λίντα συγκεντρώνονται σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, για να αποχαιρετήσουν μία από τις πιο χαρακτηριστικές και εκφραστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Σε λίγη ώρα πρόκειται να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, αφήνοντας πίσω της ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο και τραγούδια που εξακολουθούν να συγκινούν διαφορετικές γενιές.

Σε λίγη ώρα η εξόδιος ακολουθία στο Γηροκομείο Αθηνών

Η εξόδιος ακολουθία θα αρχίσει στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Ήδη, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της αναμένεται να βρεθούν στον χώρο, προκειμένου να της πουν το τελευταίο «αντίο».

Η επιλογή του συγκεκριμένου ναού δεν ήταν τυχαία, καθώς αποτελούσε προσωπική επιθυμία της Μαίρης Λίντα. Το Γηροκομείο Αθηνών υπήρξε το σπίτι της κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της, προσφέροντάς της φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπινη ζεστασιά.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια επιθυμούσε ο αποχαιρετισμός της να γίνει εκεί, χωρίς ιδιαίτερες επισημότητες, ανάμεσα στους ανθρώπους που στάθηκαν κοντά της και τη φρόντισαν. Μετά την ολοκλήρωση της εξόδιου ακολουθίας, η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η παράκληση της οικογένειας αντί για στεφάνια

Η οικογένεια της Μαίρης Λίντα έχει ζητήσει από όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της να μην καταθέσουν στεφάνια.

Αντί γι’ αυτά, παρακαλεί να γίνουν δωρεές προς το Γηροκομείο Αθηνών, ως μια συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης για τη φροντίδα που προσέφερε στη σπουδαία τραγουδίστρια κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Η επιθυμία αυτή δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στον σημερινό αποχαιρετισμό, μετατρέποντας το πένθος σε πράξη αλληλεγγύης και ουσιαστικής στήριξης προς τον χώρο που φιλοξένησε τη Μαίρη Λίντα με αγάπη και αξιοπρέπεια.

Γιάννης Μπουρνέλης

Βασίλης Καπερνάρος