Η Κέιτι Χολμς και ο νέος της σύντροφος, Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι, φαίνεται πως απολαμβάνουν τη νέα τους σχέση, καθώς έκαναν ακόμη μία κοινή εμφάνιση πιασμένοι χέρι-χέρι.

Η ηθοποιός και ο καλλιτέχνης από τη Νέα Υόρκη εντοπίστηκαν σε βραδινή έξοδο στο «SoHo Sessions», όπου παρακολούθησαν εκδήλωση για τη στήριξη του οργανισμού Animal League. Στη σκηνή εμφανίστηκε η τραγουδίστρια Σιένα Σπάιρο.

Για την περίσταση, η Κέιτι Χολμς επέλεξε ένα κοραλί τοπ και μαύρο δερμάτινο παντελόνι. Καθώς περπατούσαν στους δρόμους της πόλης, παρέμενε συνεχώς κοντά στον Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι, κρατώντας τον από το χέρι.

Katie Holmes holding hands with new boyfriend Jason Bard Yarmosky. ❤️ https://t.co/t5m78MiK22 pic.twitter.com/QpEKEz7CaC — TMZ (@TMZ) July 22, 2026

Η Κέιτι Χολμς και ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι τράβηξαν για πρώτη φορά την προσοχή νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν εμφανίστηκαν μαζί σε προβολή της ταινίας «The Invite». Οι δυο τους κρατιούνταν από το χέρι έξω από τον χώρο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της προβολής ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί.

Λίγες ημέρες αργότερα, έκαναν ακόμη μία τρυφερή εμφάνιση σε εστιατόριο του Μανχάταν. Το ζευγάρι αγκαλιαζόταν, ενώ η Κέιτι Χολμς είχε το χέρι της κοντά στα οπίσθια του συντρόφου της.

Πηγή με άμεση γνώση της κατάστασης είχε αποκαλύψει στο TMZ ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν τον προηγούμενο μήνα, κατά τη διάρκεια δείπνου στο φεστιβάλ του Τραϊμπέκα στη Νέα Υόρκη. Από τότε περνούν αρκετό χρόνο μαζί και απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου.

Ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι είναι ο πρώτος άνδρας με τον οποίο η Κέιτι Χολμς εμφανίζεται δημόσια μετά τον χωρισμό της από τον Μπόμπι Γούτεν το 2022.

Έπειτα από τρεις κοινές εμφανίσεις, η Κέιτι Χολμς και ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι δείχνουν πως δεν σκοπεύουν να αφήσουν ο ένας το χέρι του άλλου.