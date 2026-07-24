Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η 22α Ιουλίου για τη Σελένα Γκόμεζ, η οποία γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Μπένι Μπλάνκο.

Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τη γιορτή της. Σε μία από αυτές κρατά ένα γλυκό τιραμισού με ένα αναμμένο κεράκι, έχοντας πίσω της τη θέα της Μπολόνια. Τις φωτογραφίες τράβηξε ο Μπένι Μπλάνκο, ο οποίος της έγραψε δημόσια πως την αγαπά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Σελένα Γκόμεζ θέλησε πρώτα να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τη στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. «Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να ευχαριστήσω τον καθένα από εσάς για τη στήριξη, την καλοσύνη και όλες τις ευχές για τα γενέθλιά μου. Κάθε μέρα έχω τη δυνατότητα να δημιουργώ χάρη σε εσάς. Σας ευχαριστώ που με κάνετε πάντα το πιο ευτυχισμένο κορίτσι στον κόσμο», έγραψε.

Η αναφορά στο Rare Impact Fund

Η Σελένα Γκόμεζ εξήγησε ότι τα φετινά γενέθλιά της είχαν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συνέπεσαν με τη συμπλήρωση έξι χρόνων από τη δημιουργία του Rare Impact Fund.

«Η μικρή Σελένα δεν θα πίστευε ποτέ ότι θα γιόρταζα τα γενέθλιά μου μαζί με τα έξι χρόνια του Rare Impact Fund. Σήμερα η καρδιά μου είναι γεμάτη», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η μεγαλύτερη ανταμοιβή για εκείνη είναι να βλέπει ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο να ενώνονται και να στηρίζουν την ψυχική υγεία των νέων.

«Το να βλέπω αυτή την κοινότητα να ενώνεται για να στηρίξει την ψυχική υγεία των νέων ήταν το μεγαλύτερο δώρο. Σας ευχαριστώ που πιστεύετε σε αυτή την προσπάθεια και που αποτελείτε μέρος αυτής της διαδρομής», σημείωσε.

Το Rare Impact Fund δημιουργήθηκε από τη Σελένα Γκόμεζ με στόχο να ενισχύσει την πρόσβαση των νέων σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά και να περιορίσει το κοινωνικό στίγμα που συχνά συνοδεύει τις ψυχικές δυσκολίες. Ο οργανισμός επιδιώκει να συγκεντρώσει συνολικά 100 εκατομμύρια δολάρια για σχετικές δράσεις και προγράμματα.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, η Σελένα Γκόμεζ κάλεσε όσους έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να στηρίξουν το έργο του οργανισμού, ενώ έκλεισε την ανάρτησή της γράφοντας: «Σας αγαπώ πάρα πολύ».