Η οικογένεια, οι φίλοι και οι άνθρωποι που αγάπησαν τη Μαίρη Λίντα αποχαιρετούν σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και εκφραστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο καλλιτεχνικό έργο και τραγούδια που εξακολουθούν να συνοδεύουν διαφορετικές γενιές ακροατών.

Στο Γηροκομείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία

Η εξόδιος ακολουθία για τη Μαίρη Λίντα θα τελεστεί στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, ο οποίος βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η επιλογή του χώρου συνδέεται άμεσα με την προσωπική επιθυμία της ερμηνεύτριας. Το Γηροκομείο Αθηνών υπήρξε το σπίτι της κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της, ένας χώρος στον οποίο βρήκε φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπινη ζεστασιά.

Η Μαίρη Λίντα επιθυμούσε ο αποχαιρετισμός της να γίνει εκεί, μακριά από επισημότητες, ανάμεσα στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της και τη φρόντισαν. Μετά την ολοκλήρωση της εξόδιου ακολουθίας, η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η παράκληση της οικογένειας αντί για στεφάνια

Η οικογένεια της Μαίρης Λίντα ζήτησε από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της να μην καταθέσουν στεφάνια. Αντί γι’ αυτά, παρακαλεί να γίνουν δωρεές προς το Γηροκομείο Αθηνών, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη φροντίδα που προσέφερε στη μεγάλη ερμηνεύτρια κατά την τελευταία περίοδο της ζωής της.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς μετατρέπει το πένθος σε μια πράξη αλληλεγγύης και ουσιαστικής στήριξης προς τον χώρο που φιλοξένησε τη Μαίρη Λίντα με αγάπη και αξιοπρέπεια.

Από τον Πύργο Ηλείας στις μεγάλες μουσικές σκηνές

Η Μαίρη Λίντα γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1935 και άρχισε να εργάζεται στον χώρο του θεάματος από πολύ μικρή ηλικία. Ο σκηνοθέτης Ορέστης Λάσκος διέκρινε νωρίς το ταλέντο της και εκείνη έκανε τα πρώτα της βήματα στο θέατρο ως παιδί-θαύμα.

Ακολούθησαν εμφανίσεις στα βαριετέ και στα καμπαρέ της εποχής, προτού η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη αλλάξει την πορεία της ζωής και της καριέρας της.

Η πρώτη της ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 1953, με το τραγούδι «Ήρθε ο χειμώνας», σε στίχους και μουσική του Κώστα Καπλάνη. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε μια πολυετής διαδρομή, κατά την οποία ερμήνευσε περισσότερα από 1.200 τραγούδια και συνεργάστηκε με ορισμένους από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής.

Η ιστορική συνεργασία με τον Μανώλη Χιώτη

Το καλλιτεχνικό ζευγάρι της Μαίρης Λίντα και του Μανώλη Χιώτη εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή και επιτυχημένα ντουέτα του ελληνικού τραγουδιού.

Η εκφραστική φωνή της Μαίρης Λίντα και η δεξιοτεχνία του Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι δημιούργησαν έναν ξεχωριστό ήχο, ο οποίος συνδύαζε το λαϊκό τραγούδι με σύγχρονες για την εποχή μουσικές επιρροές.

Μαζί γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στις μουσικές σκηνές, στη δισκογραφία και στον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ πραγματοποίησαν εμφανίσεις και στο εξωτερικό. Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησαν στον Λευκό Οίκο σε εκδήλωση προς τιμήν του τότε Αμερικανού προέδρου Λίντον Τζόνσον.

Τα τραγούδια που άφησαν εποχή

Κατά τη μακρά σταδιοδρομία της, η Μαίρη Λίντα συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες, όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Μητσάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις.

Ανάμεσα στα τραγούδια που σφράγισε με τη φωνή της βρίσκονται οι «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», «Το τελευταίο ποτηράκι», «Μυρτιά», «Ροδόσταμο», «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου» και «Μαργαρίτα Μαργαρώ».

Το 1961 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Γ΄ Φεστιβάλ Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, ερμηνεύοντας την «Απαγωγή» του Μίκη Θεοδωράκη. Παράλληλα, εμφανίστηκε σε πολλές δημοφιλείς ελληνικές ταινίες, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη τη λάμψη και την ενέργεια των ζωντανών εμφανίσεών της.

Μια φωνή που θα συνεχίσει να ακούγεται

Η Μαίρη Λίντα δεν περιορίστηκε στα στενά όρια ενός μόνο μουσικού είδους. Με την ερμηνευτική της ευχέρεια μπορούσε να υπηρετεί με την ίδια αμεσότητα το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι, δίνοντας προσωπικότητα και συναίσθημα σε κάθε δημιουργία.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αποχαιρετώντας τη σπουδαία τραγουδίστρια, υπογράμμισε ότι η ιδιαίτερη φωνή της συνέβαλε στη διαμόρφωση ορισμένων από τα ωραιότερα ελληνικά λαϊκά τραγούδια και άφησε ένα διαρκές αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας.

Σήμερα, καθώς οι δικοί της άνθρωποι ετοιμάζονται να της πουν το τελευταίο «αντίο», οι ερμηνείες της παραμένουν ζωντανές. Μέσα από αυτές, η Μαίρη Λίντα θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι και για τις νεότερες γενιές καλλιτεχνών.