Δεν είναι μόνο ο πρίγκιπας Χάρι που έχει μια τεταμένη σχέση με την οικογένειά του. Ούτε ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχουν ιδιαίτερα θερμές σχέσεις, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στη Page Six.

«Το πρόβλημα με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ είναι ότι πιστεύει πως γνωρίζει καλύτερα από όλους», δήλωσε στη Page Six ο συγγραφέας βασιλικών βιογραφιών Χιούγκο Βίκερς.

It’s not just Harry — King Charles and Prince William don’t have a warm relationship either: ‘Thinks he knows best’ https://t.co/pV4meNhk8V pic.twitter.com/xCbXnZFrT6 — New York Post (@nypost) July 23, 2026

Η δύσκολη σχέση του Βασιλιά Καρόλου με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

«Υπήρξαν διαφωνίες και ορισμένα προβλήματα πριν από μερικά χρόνια», πρόσθεσε ο συγγραφέας και βασιλικός ανταποκριτής Ρόμπερτ Τζόμπσον. «Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πρέπει να σταθεί πάνω από όλα αυτά, εφόσον πρόκειται να γίνει βασιλιάς. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Βασιλιάς Κάρολος γνωρίζουν ότι πρέπει να συνεργάζονται. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις που θα λάβει ο Βασιλιάς Κάρολος και οι οποίες θα επηρεάσουν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ».

Παρά τις διαφωνίες που έχουν χαρακτηριστεί ως «διαρκείς συγκρούσεις», πηγές αναφέρουν ότι ο 77χρονος Βασιλιάς Κάρολος και ο 44χρονος διάδοχός του διατηρούν απολύτως πολιτισμένες σχέσεις, καθώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ προετοιμάζεται για το μέλλον. «Συναντιούνται τακτικά και συνομιλούν. Δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα», δήλωσε ο Ρόμπερτ Τζόμπσον.

Οι διαφωνίες και η αναγκαία συνεργασία για το μέλλον της μοναρχίας

Στη νέα βιογραφία με τίτλο «Ουίλιαμ και Κάθριν: Η νέα εποχή της μοναρχίας – Η ιστορία εκ των έσω», ο ειδικός σε θέματα της βασιλικής οικογένειας Ράσελ Μάγιερς περιγράφει πώς έχει εξελιχθεί η σχέση ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον Βασιλιά Κάρολο.

«Ο Βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρέμειναν ενωμένοι τόσο κατά την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη βασιλική οικογένεια όσο και κατά τη διάρκεια του σκανδάλου γύρω από τον πρίγκιπα Άντριου και τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπστιν. Οι εξελίξεις αυτές τούς έφεραν ακόμη πιο κοντά τα τελευταία χρόνια», γράφει ο Ράσελ Μάγιερς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συνέβαλε στην απόφαση να αφαιρεθούν από τον θείο του, τον έκπτωτο πρώην πρίγκιπα Άντριου, οι βασιλικοί τίτλοι, εξαιτίας της φιλίας του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων Τζέφρι Έπστιν.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη τον Φεβρουάριο από τη βρετανική αστυνομία ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη βασιλική κατοικία Royal Lodge στο Ουίνδσορ. Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Οι οικογενειακές κρίσεις που έφεραν πατέρα και γιο πιο κοντά

Παράλληλα, πηγή δήλωσε στον Ράσελ Μάγιερς: «Παρότι ο Βασιλιάς Κάρολος αγαπά εξίσου και τους δύο γιους του, η σχέση του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον πρίγκιπα της Ουαλίας, έχει ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου που βίωσε η οικογένεια, καθώς κλήθηκε να αντιμετωπίσει εξωτερικές συγκρούσεις». Ως διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βρίσκεται σε «διαφορετικό και ανώτερο θεσμικό επίπεδο», πρόσθεσε ο Ρόμπερτ Τζόμπσον.

Μετά το ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του μήνα, κατά το οποίο πήρε επιτέλους μαζί του τα παιδιά του, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, ώστε να συναντήσουν τον Βασιλιά Κάρολο για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια, ο Ρόμπερτ Τζόμπσον δήλωσε στη Page Six: «Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κατανοεί ότι ο ίδιος και ο αδελφός του έχουν διαφορετικές επιδιώξεις και ότι ο καθένας τους έχει διαφορετική σχέση με τον Βασιλιά Κάρολο».

Η διαφορετική σχέση του πρίγκιπα Χάρι και του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τον πατέρα τους

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει δηλώσει ότι ο Βασιλιάς Κάρολος ήταν συναισθηματικά απόμακρος όταν εκείνος μεγάλωνε. Το 2021, στη σειρά του Apple TV+ για την ψυχική υγεία με τίτλο «Αυτό που δεν μπορείς να δεις», είπε στην Όπρα Γουίνφρεϊ: «Ο πατέρας μου συνήθιζε να μου λέει όταν ήμουν μικρότερος: “Έτσι ήταν τα πράγματα και για εμένα, άρα έτσι θα είναι και για εσένα”». «Αυτό δεν έχει λογική. Το γεγονός ότι υπέφερες εσύ δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποφέρουν και τα παιδιά σου. Στην πραγματικότητα, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Όταν έχεις υποφέρει, πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς ώστε οι αρνητικές εμπειρίες που έζησες να μην επαναληφθούν και να διορθώσεις τα πράγματα για τα παιδιά σου», πρόσθεσε ο πρίγκιπας Χάρι.

Γιατί η συμφιλίωση ανάμεσα στους δύο αδελφούς θεωρείται απίθανη

Και παρότι ο Βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε πρόθυμος να συναντήσει πρόσφατα τον πρίγκιπα Χάρι, ακόμη και μετά τις σφοδρές επικρίσεις του γιου του για τη ζωή στη βασιλική οικογένεια μέσα από τα απομνημονεύματά του «Ρεζέρβα» και τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Χάρι και Μέγκαν», πηγές εκτιμούν ότι τα δύο αδέλφια θα συνεχίσουν να είναι αποξενωμένα.

«Είμαι βέβαιος ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν πρόκειται να συμφιλιωθεί με κανέναν τρόπο με τον πρίγκιπα Χάρι. Έχει καταστήσει τη θέση του απολύτως σαφή. Οι δυο τους έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους», δήλωσε ο Ρόμπερτ Τζόμπσον.

Όσον αφορά την άποψη ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πιστεύει πως γνωρίζει καλύτερα από όλους, ο Χιούγκο Βίκερς υποστήριξε ότι αυτό το χαρακτηριστικό θα μπορούσε να είναι ακριβώς εκείνο που θα τον μετατρέψει σε έναν ισχυρό μονάρχη. «Πρέπει να του δώσουμε μια ευκαιρία. Μπορεί να αποδειχθεί ένας εξαιρετικός βασιλιάς», δήλωσε.