Ο Φώτης Σεργουλόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο vidcast «Το Συστατικό που Έλειπε», όπου συνομίλησε με τον Αργύρη Ζαννιά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής της ΕΡΤ αναφέρθηκε στην ανάγκη της δημόσιας έκφρασης και της ορατότητας, ενώ παράλληλα μίλησε για την κριτική που έχει δεχθεί στο πέρασμα των χρόνων, τονίζοντας πως δεν επέτρεψε ποτέ στα αρνητικά σχόλια να καθορίσουν τη στάση ή τη ζωή του.

«Αν δεν είσαι ορατός, αν ας πούμε, ρε παιδί μου, κρύβεσαι, όλοι οι υπόλοιποι θα πουν κρυφά κάτι για σένα. Το οποίο μπορεί να το ακούς σαν ψίθυρο, αλλά ξέρεις ότι συμβαίνει. Εάν είσαι ορατός, αυτοί που θα λέγανε κρυφά για σένα και ψιθυριστά, θα το πουν φωναχτά. Πόσοι είναι; Μια χούφτα άνθρωποι», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε πως οι απόψεις όσων τον έκριναν δεν είχαν ποτέ ιδιαίτερη βαρύτητα για τον ίδιο, επισημαίνοντας ότι η δημόσια παρουσία δεν κάνει ορατό μόνο εκείνον, αλλά και όσους επιλέγουν να εκφράζονται εναντίον του.

Και πρόσθεσε: «Δεν με αφορούσαν, ούτε με αφορούν. Όσο φαίνεσαι, τόσο φαίνονται και οι άλλοι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή. Όσο υπολόγιζα τον λόγο τους τότε, τόσο υπολογίζω και τον λόγο τους τώρα. Τι; Επειδή τον ακούω; Ακούγεται όμως και ο δικός μου».