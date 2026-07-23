Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε μια σειρά από οικογενειακά στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της με τον πρίγκιπα Χάρι και τα παιδιά τους, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λεζάντα «Summer Holiday».

Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία όπου ο πρίγκιπας Χάρι παίζει στην πισίνα πετώντας την κόρη τους στον αέρα, καθώς και πλάνα από τις εξόδους τους.

Η στάση στην παραδοσιακή ταβέρνα της Πορτογαλίας

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε η Μέγκαν Μαρκλ, περιλαμβάνεται και η πρόσοψη του παραδοσιακού εστιατορίου «O Melidense» στο χωριό Μελίδες της περιοχής Αλεντέζου στην Πορτογαλία.

Η εικόνα της ταβέρνας αποτυπώνει την κίτρινη και μπλε πρόσοψη με τις χειρόγραφες επιγραφές «Comidas do Alentejo» και τον κατάλογο που περιλαμβάνει τοπικές σπεσιαλιτέ, όπως Migas, Favas, Borrego και Açorda de Alhos.