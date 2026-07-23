Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης βρέθηκε στη Φθιώτιδα και σταμάτησε στα Λουτρά Θερμοπυλών για να κάνει ιαματικό μπάνιο, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία του από τις θερμές πηγές της περιοχής, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια προσωπική τοποθέτηση για το φυσικό περιβάλλον της χώρας.

«Το αντίδοτο στην ζέστη και την κούραση… ένα θερμό λουτρό στις Θερμοπύλες …στις πηγές…όνειρο. Τι τυχεροί άνθρωποι που είμαστε ,που ζούμε σ αυτή τη χώρα…στον παράδεισο!!!», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Οι ιαματικές ιδιότητες και η ιστορία της περιοχής

Η τοποθεσία των Θερμοπυλών φέρει μακρά ιστορία, καθώς εκεί διεξήχθη το 480 π.Χ. η Μάχη των Θερμοπυλών, όπου ο βασιλιάς της Σπάρτης Λεωνίδας, μαζί με 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα στρατεύματα της Περσικής Αυτοκρατορίας υπό τον Ξέρξη.

Παράλληλα, το σημείο ξεχωρίζει για τη μυρωδιά θείου που αναβλύζει από το έδαφος, με τα θερμά νερά των πηγών να κατατάσσονται στα ιαματικά και να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση διάφορων παθήσεων.