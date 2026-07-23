Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο, με νέες φωτογραφίες που ανάρτησε στα social media να αποτυπώνουν στιγμές από την παραμονή της στο κυκλαδίτικο νησί. Η ηθοποιός βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα και επιλέγει να μοιράζεται με τους ακολούθους της εικόνες από όσα ζει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της.

Στα νέα στιγμιότυπα εμφανίζεται σε παραθαλάσσιο σημείο του νησιού, φορώντας ένα μαύρο καλοκαιρινό σύνολο, το οποίο συνδύασε με λευκά γυαλιά ηλίου. Με τα μαλλιά της λυτά, ποζάρει δίπλα στη θάλασσα, ενώ στο φόντο ξεχωρίζουν η αμμουδιά, οι ομπρέλες και το χαρακτηριστικό τοπίο του Αιγαίου.

Νέο φωτογραφικό άλμπουμ από το νησί των Ανέμων

Η ηθοποιός περνά μέρος του καλοκαιριού της στη Μύκονο μαζί με ανθρώπους από το στενό της περιβάλλον, αξιοποιώντας τον χρόνο της μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μέσα από τις αναρτήσεις της παρουσιάζει εικόνες από παραλίες, σημεία του νησιού και επιλογές της από την ελληνική γαστρονομία, δίνοντας μια συνολική εικόνα της εμπειρίας της στην Ελλάδα.

Οι νέες δημοσιεύσεις προστίθενται στο φωτογραφικό υλικό που έχει ήδη μοιραστεί τις τελευταίες ημέρες, με τη Σοφία Βεργκάρα να συνεχίζει να καταγράφει στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη χώρα μας.