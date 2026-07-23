Η Κόνι Μεταξά τοποθετήθηκε δημόσια μέσω Instagram το μεσημέρι της Πέμπτης, καταγγέλλοντας τη χρήση μουσικών κομματιών από Τεχνητή Νοημοσύνη σε παραλία όπου βρισκόταν για μπάνιο.

Η ίδια κατέγραψε την αντίδρασή της σε βίντεο, απευθυνόμενη απευθείας στους επαγγελματίες του χώρου και ζητώντας την προστασία των καλλιτεχνών.

«Λοιπόν, είμαι σε μια παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουνε να παίζουνε AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι. Και για ποιο λόγο οι DJ παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη μουσική

Η τοποθέτηση της καλλιτέχνιδας εστιάζει στις επιπτώσεις που έχει η αναπαραγωγή παραγωγών AI σε χώρους ψυχαγωγίας, θέτοντας το ζήτημα της στήριξης των φυσικών δημιουργών έναντι των αυτοματοποιημένων λογισμικών.

Με αφορμή το περιστατικό στην παραλία, η Κόνι Μεταξά ζήτησε από τους DJ να σταματήσουν να εντάσσουν τέτοια κομμάτια στο πρόγραμμά τους, τονίζοντας τον κίνδυνο εξομοίωσης των προγραμμάτων διασκέδασης.