Η Αμαλία Κωστοπούλου τοποθετήθηκε δημόσια μέσω Instagram για την απόφασή της να αλλάξει το επίθετό της στα social media, προσθέτοντας το όνομα του συζύγου της, Τζέικ Μέντγουελ, μετά τον γάμο τους στη Μεσσηνία.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, η οποία μετά την τελετή ταξίδεψε στην Τοσκάνη για το ταξίδι του μέλιτος με τον επί τρία χρόνια σύντροφό της, δέχθηκε πληθώρα μηνυμάτων για την κίνηση αυτή και αποφάσισε να απαντήσει ανοιχτά σε διαδικτυακό διάλογο.

«Βασικά, εκπλήσσομαι πραγματικά από τον αριθμό των αντιδράσεων για την αλλαγή του ονόματός μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο καυτό θέμα. Ειδικά στην εποχή μας. Ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο», ανέφερε αρχικά.

Η αναφορά στην πατριαρχία και οι τέσσερις λόγοι της αλλαγής

Στη συνέχεια της τοποθέτησής της, η Αμαλία Κωστοπούλου σχολίασε τις επικρίσεις που δέχθηκε, σημειώνοντας: «Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια περί “πατριαρχίας”. Έκπληξη, αλλά πάντα θα έχεις το όνομα ενός άντρα. Στην πραγματικότητα, μετέτρεψα το πατρικό μου επίθετο σε μεσαίο όνομα».

Παράλληλα, εξήγησε τους πρακτικούς και προσωπικούς λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την επιλογή κατά τη διαμονή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως έγραψε η ίδια, οι βασικές αιτίες είναι: