Η Αλίκη Βουγιουκλάκη βρέθηκε τον Ιούνιο του 1996 στη Μονή του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, σε μια επίσκεψη όπου προχώρησε σε μια ιδιαιτέρως φορτισμένη προσωπική εξομολόγηση.

Τις λεπτομέρειες για όσα διαδραματίστηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του μοναστηριού μετέφερε ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ήταν παρών στη συνάντηση και μίλησε το 2016 στην «Ορθόδοξη Αλήθεια».

«Στις 15:00 χτύπησε το κουδούνι της Μονής του Αγίου Εφραίμ. Την υποδέχτηκε η μακαριστή μοναχή Παρασκευή. Έσπευσα κι εγώ μαζί. Είδα την αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία συνοδευόταν από τον ηθοποιό Κώστα Σπυρόπουλο και ένα συγγενικό της πρόσωπο. Θυμάμαι ότι ήταν εμφανώς αδυνατισμένη, αλλά περιποιημένη. Η Αλίκη προσκύνησε υποβασταζόμενη στο εκκλησάκι του Ευαγγελισμού», ανέφερε ο Αρχιμανδρίτης.

Περιγράφοντας τη στιγμή που η ηθοποιός συνάντησε την ηγουμένη, ο ίδιος συμπλήρωσε: «Η γερόντισσα Μακαρία, μόλις την είδε, της είπε “Αλίκη μου” και την αγκάλιασε. Εκείνη τη στιγμή η Αλίκη, σαν μικρό παιδί, έπεσε στην αγκαλιά της γερόντισσας και ξέσπασε σε λυγμούς. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την εικόνα. Κάτσαμε όλοι μαζί στο κελάκι της ηγουμένης».

Η αποκάλυψη της ασθένειας και οι σκέψεις για την απώλεια

Στη συνέχεια της συζήτησης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη αναφέρθηκε ευθέως στην κατάσταση της υγείας της, λέγοντας: «Έχω καρκίνο, γερόντισσα, στο πάγκρεας».

Παράλληλα, η συζήτηση επεκτάθηκε στα βιώματα της παιδικής της ηλικίας, τη σχέση της με την απώλεια αλλά και την προσωπική της θεώρηση για τη θρησκεία.

«Από πολύ μικρό παιδί συνειδητοποίησα πόσο προσωρινοί είμαστε. Η άδικη ορφάνια μου με σημάδεψε σε όλη μου τη ζωή. Ήξερα παρά την επιτυχία μου ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κοπεί το νήμα της ζωής μου», εξομολογήθηκε, ενώ όσον αφορά την πίστη της σημείωσε: «Μπορεί να μην είμαι άνθρωπος του Θεού (δεν πήγαινε συχνά στην εκκλησία) αλλά πιστεύω βαθιά στην Παναγία».