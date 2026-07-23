Η Χάιντι Κλουμ ανέβασε τη θερμοκρασία την Τετάρτη, ποζάροντας τόπλες σε παραλία. Η 53χρονη συνεργάστηκε με τη γερμανική εταιρεία σνακ «Funny-Frisch» για τη δημιουργία μιας σειράς από πατατάκια, στη συσκευασία των οποίων εμφανίζεται η ίδια.

Η περιορισμένη έκδοση με την ονομασία «Chipsfrisch Roast Chicken Style by Heidi Klum», δηλαδή πατατάκια με γεύση ψητό κοτόπουλο, αναμένεται να κυκλοφορήσει στα καταστήματα της Γερμανίας από τον Αύγουστο.

Heidi Klum, 53, goes topless to plug her German crisp collaboration before enjoying a dip with her dog in the ocean during fun-filled beach trip https://t.co/Matei6nhk8 — Daily Mail (@DailyMail) July 23, 2026

Η Χάιντι Κλουμ, όπως αναφέρει η Daily Mail, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαφημιστική καμπάνια, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα τολμηρό τρόπο για να παρουσιάσει τη νέα της συνεργασία.

Η συνεργασία ανακοινώθηκε λίγο καιρό μετά την αποκάλυψη της Χάιντι Κλουμ ότι ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, την ενθάρρυνε να αποδεχτεί ένα πιο γεμάτο σώμα, έπειτα από την κριτική που είχε δεχτεί για την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της καριέρας της στο μόντελινγκ.

Έπειτα από χρόνια διαφημιστικών συνεργασιών με εταιρείες εσωρούχων και οίκους υψηλής μόδας, η απόφαση της Χάιντι Κλουμ να προωθήσει πατατάκια προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές της, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη χιουμοριστική πλευρά της.

Θυμίζουμε ότι η Χάιντι Κλουμ είναι παντρεμένη από το 2019 με τον 36χρονο Τομ Κάουλιτζ, μουσικό του συγκροτήματος «Tokio Hotel».