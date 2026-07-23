Με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε η Σία Κοσιώνη τη Μαίρη Λίντα, ανακαλώντας τις ιστορίες που άκουγε από τους αγαπημένους της νονούς, τη Σοφία και τον Γιάννη, οι οποίοι είχαν γνωρίσει και συνδεθεί στενά με τη σπουδαία ερμηνεύτρια στα χρόνια της ξενιτιάς.

Η δημοσιογράφος μίλησε για μια σχέση ζωής που πέρασε μέσα από επιτυχίες, δυσκολίες, χαρές και προσωπικές απώλειες, ενώ έκλεισε την ανάρτησή της με την τρυφερή σκέψη πως η Μαίρη Λίντα θα συναντήσει ξανά τα αγαπημένα πρόσωπα που έφυγαν πριν από εκείνη.

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη

Πριν τη γνωρίσω από τα τραγούδια της, τη γνώρισα μέσα από το νοιάξιμο και την αγάπη των αγαπημένων μου νονών. Στην ξενιτιά η Σοφία και Γιάννης από μικρά παιδιά. Εκεί τη γνώρισαν, δέθηκαν και συνέδεσαν τις ζωές τους ουσιαστικά και αγνά, μέσα από τις επιτυχίες, τις συντριβές, τις χαρές αλλά και τα προσωπικά δράματα. Πόσες ιστορίες… Από το Σικάγο ως την Καλλιθέα και πίσω πάλι. Τώρα θα ξαναβρεθούν. Και αυτό το γλέντι δεν θα έχει προηγούμενο… Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Μαίρη Λίντα. Να μου τους φιλήσεις.