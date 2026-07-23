Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση για τη στιγμή που η μητέρα του άφησε την τελευταία της πνοή μπροστά στα μάτια του. Ο γιος της αξέχαστης ηθοποιού αποκάλυψε για πρώτη φορά όσα έζησε εκείνο το πρωινό, περιγράφοντας τα λόγια που της έλεγε καθώς προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει ότι την έχανε.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μίλησε για την εικόνα που δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη του, αλλά και για το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε η απώλεια της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Παράλληλα, δημοσίευσε μια σπάνια κοινή φωτογραφία τους από τον Θεολόγο, την οποία εντόπισε πρόσφατα στο γραφείο του και η οποία αποτυπώνει μία από τις ιδιωτικές οικογενειακές στιγμές τους.

Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ για τη μητέρα του

«Σαν σήμερα πριν από τριάντα χρόνια, λίγο μετά τις δέκα το πρωί, έκλεισες τα μάτια σου για τελευταία φορά, έγινε μπροστά μου και ενώ το περίμενα συνέχιζα να σου λέω σήκω, ξύπνα μη φεύγεις μη με αφήνεις μόνο. Σήμερα νιώθω πως ήρθε η στιγμή να μοιραστώ για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή που κράτησα μόνο μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Μάνα, εκείνη η εικόνα δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου. Με συνοδεύει κάθε μέρα της ζωής μου και θα με συνοδεύει για πάντα. Τριάντα χρόνια πέρασαν, όμως τίποτα δεν μπορεί να μικρύνει την απουσία σου ούτε την αγάπη που νιώθω για σένα.

Σήμερα σε θυμάμαι με την ίδια συγκίνηση, σαν να ήταν όλα μόλις χθες. Και τις προάλλες που έψαχνα στο γραφείο μου βρήκα αυτή τη φωτογραφία που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε, ήταν οι δικές μας στιγμές που δεν μοιραζόσουν με τα περιοδικά και τους δημοσιογράφους. Σήμερα μοιράζομαι με όλους όσους σε αγαπούν και τους λείπεις αυτή την καλοκαιρινή φωτογραφία μας από τον Θεολόγο.

Ξεκουράσου, κανένας δεν σε ξέχασε, ίσα ίσα έχει γίνει ακόμα περισσότερος ο κόσμος που σε θαυμάζει και σε αγαπάει και ακολουθούν και οι επόμενες γενιές».