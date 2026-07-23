Ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου πραγματοποίησαν τη βάπτιση του 9χρονου γιου τους στη Ναύπακτο.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε οικογενειακό κύκλο με τον γιο τους να παίρνει το όνομα Θανάσης, τιμώντας τον πατέρα του γνωστού τραγουδιστή. Νονά του Θανάση ήταν η αδελφή του Δημήτρη Κοργιαλά, Γιώτα.

Στο μυστήριο βρέθηκε και η κόρη που έχει αποκτήσει η Φωτεινή Ψυχίδου με τον Μπάμπη Στόκα, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες του αδελφού της, Θανάση μέσα από την εκκλησία, σημειώνοντας «να μας ζήσεις αδερφούλη μου».