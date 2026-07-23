Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, μιας από τις πιο εμβληματικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Η «εθνική σταρ» έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 1996, ωστόσο η λάμψη, οι ερμηνείες και οι ταινίες της εξακολουθούν να συγκινούν το κοινό και να περνούν από γενιά σε γενιά.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών από την απώλειά της, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη μακρόχρονη συνεργασία τους. Το βίντεο ακολουθεί την κινηματογραφική διαδρομή της Αλίκης Βουγιουκλάκη, από την «Αστέρω» του 1959 έως τη «Μαρία της Σιωπής» του 1973, την τελευταία ταινία που γύρισε για την ιστορική εταιρεία παραγωγής.

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για την Αλίκη Βουγιουκλάκη

30 χρόνια χωρίς την Αλίκη σήμερα. Ήταν τέτοιο το αποτύπωμα που άφησε, που μάλλον δεν θα σβήσει όσες δεκαετίες και αν περάσουν. Αυτή την «αθανασία» εύχονται άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα από το πέρασμα τους και η Αλίκη σίγουρα το κατάφερε.

Σήμερα τη θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα που ξεκινάει από τον πρώτο της ρόλο στην Φίνος Φιλμ ως «Αστέρω» το 1959 και ολοκληρώνεται το 1973 με την ταινία «Η Μαρία της Σιωπής» που σηματοδοτεί και την τελευταία της ταινία στην FF.