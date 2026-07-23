Μια ξεχωριστή και απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε σε συναυλία της Νατάσσας Μποφίλιου, όταν η τραγουδίστρια εντόπισε έναν ιερέα ανάμεσα στους θεατές και τον κάλεσε να συμμετάσχει στην ερμηνεία της.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, η Νατάσσα Μποφίλιου φαίνεται να πλησιάζει τον ιερέα, να σκύβει προς το μέρος του και να του παραδίδει το μικρόφωνο. Εκείνος ανταποκρίνεται αμέσως και οι δυο τους τραγουδούν μαζί στίχους από το κομμάτι «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει».

Η αυθόρμητη αυτή συνύπαρξη έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στη βραδιά, μετατρέποντας για λίγα δευτερόλεπτα τη συναυλία σε μια ανθρώπινη και συγκινητική μουσική συνάντηση. Το στιγμιότυπο κέντρισε το ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αποτύπωσε τη ζεστή επικοινωνία της Νατάσσας Μποφίλιου με το κοινό της και τη δύναμη που μπορεί να αποκτήσει ένα τραγούδι όταν μοιράζεται αυθόρμητα.