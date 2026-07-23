Ελληνικό καλοκαίρι απολαμβάνει ο Λούις Φόνσι, ο Πορτορικανός καλλιτέχνης που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τη μεγάλη επιτυχία «Despacito». Για τις φετινές διακοπές του επέλεξε τις Κυκλάδες, με τη Ρήνεια και τη Μύκονο να βρίσκονται στο επίκεντρο της απόδρασής του.

Ο Λούις Φόνσι μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από την παραμονή του στην Ελλάδα. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από θαλάσσια εξόρμηση με σκάφος στη Ρήνεια, το μικρό νησί που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη Μύκονο.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα πόζαρε δίπλα στη σύζυγό του, Άγκεντα Λόπεθ, με φόντο τα καταγάλανα νερά. «Αναζητώντας το γαλάζιο της Καραϊβικής σε κάθε γωνιά του κόσμου», έγραψε ο Λούις Φόνσι στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο τραγουδιστής έδωσε μια ακόμη γεύση από τις διακοπές του, ανεβάζοντας βίντεο από νυχτερινή έξοδο στη Μύκονο. Σε αυτό διακρίνεται να διασκεδάζει και να συμμετέχει στο παραδοσιακό σπάσιμο πιάτων, ένα θέαμα που συναντάται σε ορισμένα νυχτερινά κέντρα.