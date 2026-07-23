H Δήμητρα Αλεξανδράκη έκανε διακοπές στις Μαλδίβες με αφορμή τα γενέθλια της. Η ίδια θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον σύντροφό της, ο οποίος ήταν εκείνος που της χάρισε αυτό το ξεχωριστό δώρο.

«Αυτό το ταξίδι στις Μαλδίβες το είχα πραγματικά ανάγκη. Δεν ήταν απλώς διακοπές. Ήταν μια βαθιά ανάγκη να ξεκουραστεί το σώμα μου και να ηρεμήσει το μυαλό μου», έγραψε αρχικά.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη εξήγησε πως οι τελευταίοι μήνες ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι καθώς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει επαγγελματικές και προσωπικές δοκιμασίες. «Είχαν προηγηθεί πολύ δύσκολοι μήνες. Όσα συνέβησαν με το μαγαζί μου, η μεγάλη αγωνία για τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του μπαμπά μου και η ασταμάτητη δουλειά με είχαν φέρει στα όριά μου. Δεν κοιμόμουν όπως έπρεπε, δεν έτρωγα σωστά και ζούσα συνεχώς σε κατάσταση πίεσης. Το σώμα μου φώναζε ότι είχε κουραστεί αλλά εγώ συνέχιζα να το αγνοώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτή η εμπειρία μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό. Η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη! Όταν το σώμα σου μιλάει, πρέπει να το ακούς πριν αναγκαστεί να σταματήσει εκείνο. Ευτυχώς υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα μου που το έβλεπε. Το αγόρι μου έβλεπε καθημερινά πόσο είχα πιεστεί και μου έκανε ίσως το πιο πολύτιμο δώρο που θα μπορούσε να μου κάνει. Ένα ταξίδι που τελικά δεν μου πρόσφερε μόνο όμορφες εικόνες, αλλά μου θύμισε πως είναι να αναπνέεις πραγματικά», συμπλήρωσε στη συνέχεια.