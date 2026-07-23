Η Ζιζέλ Μπούντχεν γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram, φορώντας ένα λεοπάρ μπικίνι.

«Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και τις ευχές για τα γενέθλιά μου. Νιώθω τόσο ευγνώμων για αυτόν τον νέο κύκλο που ξεκινά και για όλες τις περιπέτειες που βρίσκονται μπροστά μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το διάσημο μοντέλο εντυπωσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους με τη φυσική της ομορφιά και το καλλίγραμμο σώμα της.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν είναι μητέρα τριών παιδιών. Από τον γάμο της με τον πρώην αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τομ Μπρέιντι απέκτησε τον Μπέντζαμιν Ρέιν Μπρέιντι και τη Βίβιαν Λέικ Μπρέιντι. Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Τομ Μπρέιντι παντρεύτηκαν το 2009 και χώρισαν το 2022, έπειτα από 13 χρόνια γάμου. Το 2025, η Ζιζέλ Μπούντχεν παντρεύτηκε τον εκπαιδευτή ζίου ζίτσου Χοακίμ Βαλέντε, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί.