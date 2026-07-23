Ξέγνοιαστες οικογενειακές διακοπές στη Σχοινούσα έκανε η Δούκισσα Νομικού μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, και τα δύο τους παιδιά, τον Σάββα και την Αναστασία.

Μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Δούκισσα Νομικού μίλησε για τη βαθιά σύνδεσή της με το νησί, τις αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια και τη συγκίνηση που αισθάνεται βλέποντας πλέον τα παιδιά της να μεγαλώνουν στα ίδια μέρη όπου έζησε και η ίδια ανέμελες στιγμές.

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού από τη Σχοινούσα

Η Σχοινούσα δεν είναι απλώς ένα νησί στον χάρτη. Είναι η αρχή και η συνέχεια της ζωής μου. Κάποτε, εδώ περπατούσε ο παππούς μου, ο Νικήτας. Στα ίδια σοκάκια, κάτω από τον ίδιο λαμπερό ήλιο, με τα ίδια βήματα, πριν ακόμα αλλάξουν οι εποχές. Μετά ήρθαμε εμείς. Παιδιά με αλμυρά μαλλιά, γρατζουνισμένα γόνατα, ξυπόλητα όλη μέρα, να ανακαλύπτουμε κάθε γωνιά σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος.

Και τώρα, κοιτάζω γύρω μου και βλέπω τα παιδιά μου να τρέχουν στα ίδια μονοπάτια, να παίζουν κρυφτό στα ίδια σημεία, να βουτούν στις ίδιες θάλασσες που κολυμπούσα κάποτε κι εγώ. Υπάρχει κάτι μαγικό σε αυτόν τον κύκλο. Στις ρίζες που βαθαίνουν όσο περνούν τα χρόνια. Στις αναμνήσεις που χτίζονται από γενιά σε γενιά και γίνονται καταφύγιο.

Εδώ ο χρόνος σταματάει. Μένουν μόνο το αεράκι, η αλμυρή μυρωδιά της θάλασσας, τα γέλια που αντηχούν στα πέτρινα σοκάκια και η ανεμελιά. Γιατί τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή δεν κοστίζουν τίποτα. Είναι αυτές ακριβώς οι στιγμές.