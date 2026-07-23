Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1» και μίλησε για δύο τηλεοπτικές σειρές που ξεχώρισαν στην πορεία του, το «Καφέ της Χαράς» και τα «Μαύρα Μεσάνυχτα», εξηγώντας τι σημαίνουν για τον ίδιο.

Ο γνωστός ηθοποιός στάθηκε αρχικά στην επιστροφή του «Καφέ της Χαράς» το 2020, σημειώνοντας ότι η προοπτική να ξανασυναντήσει τόσο τον ρόλο του όσο και τους ανθρώπους με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο παρελθόν τού προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση.

«Μεγάλη χαρά. Το συζητάγαμε πολλά χρόνια πριν. Ένιωσα μεγάλη χαρά γιατί, καταρχάς, θα ξαναέβρισκα έναν αγαπημένο χαρακτήρα, αγαπημένους ανθρώπους, θα ξαναδουλεύαμε ξανά μαζί. Όλοι είχαμε περιέργεια να δούμε πώς θα είναι αυτοί οι χαρακτήρες, τι έχουν σκεφτεί τώρα για μετά από 20 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Πάνο Κοκκινόπουλο στα «Μαύρα Μεσάνυχτα», υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί τη συγκεκριμένη σειρά την καλύτερη τηλεοπτική δουλειά της καριέρας του.

«Με τον Κοκκινόπουλο είχαμε παρελθόν. Συνεργάτης αγαπημένος. Όταν ήρθε η σειρά “Μαύρα Μεσάνυχτα”, μου είπε “σε θέλω σ’ αυτόν τον ρόλο”. Δεν το παζαρέψαμε και νομίζω ότι είναι ίσως και η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει στην ελληνική τηλεόραση», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η άποψή του αυτή βασίζεται κυρίως στην ποιότητα του σεναρίου, το οποίο θεωρεί ότι θα μπορούσε να σταθεί με επιτυχία και εκτός Ελλάδας, ενώ εκτίμησε πως άξιζε μεγαλύτερη αναγνώριση από εκείνη που τελικά έλαβε.

«Θεωρώ καταπληκτικό το σενάριο. Στεκότανε άνετα και στο εξωτερικό. Είναι και πολύ καλύτερο από άλλα πράγματα που πήραν μεγαλύτερη φήμη μετά, ενώ αυτό ήταν κλάσης. Ήταν μια εξαιρετική μαύρη κωμωδία, απίστευτη», τόνισε.

Ο ηθοποιός μίλησε ακόμη για τις κοινές τηλεοπτικές εμφανίσεις με τη σύζυγό του, Μπέσσυ Μάλφα, διευκρινίζοντας πως δεν επιδίωκαν συνειδητά να συνεργάζονται, αλλά αυτό προέκυπτε κατά καιρούς.

«Δεν το επιδιώκαμε ποτέ, τύχαινε», είπε αρχικά, ενώ όταν ρωτήθηκε αν ήταν δύσκολο να υποδύεται τον σύζυγό της μόνο μπροστά στις κάμερες, απάντησε: «Καθόλου δύσκολο. Είναι μέσα στα πλαίσια του ρόλου. Δεν είσαι εκεί ο Γεράσιμος, δεν είναι η γυναίκα σου, είναι ένας ηθοποιός. Όπως θα έπρεπε και στο “Καφέ της Χαράς” να υποδυθώ ότι έχω αυτή τη σχέση που έχω με την Τζόυς, ενώ είμαστε απλοί φίλοι».