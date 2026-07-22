Ο Τάκης Σαγιόρ προέβη σε δημόσια παρέμβαση με αφορμή τον θάνατο της Μαίρης Λίντα με την οποία εξηγεί γιατί αρνείται να εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές για να μιλήσει για την απώλειά της.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που επικοινωνούν μαζί του, ο Τάκης Σαγιόρ σημείωσε: «Ζητώ συγγνώμη από τα κανάλια και τους δημοσιογράφους που μου τηλεφωνούν να βγω(και δεν δέχομαι)να μιλήσω για την Μαίρη Λίντα (που έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο σήμερα το πρωί ) η σπουδαία αυτή καλλιτέχνης επί 60 χρόνια θριάμβευσε στον χώρο της μουσικής! Ερμήνευσε μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες των μεγαλύτερων μουσικών και στιχουργών της Ελλάδας. Όλοι οι Έλληνες αγάπησαν αυτή την φωνή! Αυτό πρέπει να κρατήσουμε! Η προσωπική ζωή του καθενός μας δεν αφορά κανέναν!».

Αιχμές για όσους αναζητούν δημοσιότητα

Παράλληλα, ο ίδιος άσκησε έντονη κριτική στα πρόσωπα που επιλέγουν να τοποθετηθούν δημόσια στις τηλεοπτικές εκπομπές, σχολιάζοντας τις συμπεριφορές που παρατηρούνται μετά την είδηση για τη Μαίρη Λίντα.

«Σιχαίνομαι όλους αυτούς που βγαίνουν και μυξοκλαίνε σε διάφορες εκπομπές, για τους εκλιπόντες. Οι περισσότεροι ούτε καν τους έχουν γνωρίσει!!! Δυστυχισμένα άτομα που προσπαθούν γεμίσουν τα κενά τους με ενός λεπτού δημοσιότητας!!!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας τη δημοσίευσή του, υπογράμμισε την ανάγκη για διακριτικότητα απέναντι στην οικογένειά της, αναφέροντας: «Λίγος σεβασμός στην εκλιπούσα και στην κόρη της Βάλια που στάθηκε βράχος στο πλευρό της μητέρας της μέχρι το τέλος της !!!».