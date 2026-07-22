Η Εύη Βατίδου τοποθετήθηκε δημόσια για την περιπέτεια που αντιμετώπισε με το ακίνητό της, όταν ο ενοικιαστής στον οποίο το είχε παραχωρήσει σταμάτησε να καταβάλλει τα μισθώματα και προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στους χώρους.

Εξηγώντας το χρονικό της απόφασής της να προτιμήσει τη μακροχρόνια μίσθωση αντί για τις πλατφόρμες τύπου Airbnb, η Εύη Βατίδου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τα έχω πάρει εντελώς στο κρανίο διότι κοπιάζεις μία ζωή και μία μέρα σου λένε “επειδή ξέρετε η κυβέρνηση είχε πει ότι καλό είναι να δίνουμε τα σπίτια μας με μακροχρόνιες μισθώσεις, όχι βραχυχρόνιες”, τύπου Booking, Rbnb,παρόλο που εκεί το απόλυτο safe ότι θα πληρωθείς και ό, τι συνεπάγεται.

Παίρνεις και εσύ αυτή τη μεγάλη απόφαση και λες έχει έρθει η ώρα να το βάλω με μακροχρόνια μίσθωση και γιατί δεν θέλω να κοπιάσω άλλο και γιατί έχεις κάνει νόμιμο συμβόλαιο το έχεις βάλει και στο ΑΑΔΕ».

Στη συνέχεια, η ίδια περιέγραψε την εξέλιξη της συνεργασίας με τον αλλοδαπό μισθωτή, ο οποίος απολύθηκε από την εργασία του λίγο μετά την εγκατάστασή του στο οίκημα.

«Παίρνεις αυτόν τον υποτιθέμενο καλό άνθρωπο, αλλοδαπό, εργαζόμενο μιας εταιρίας τέλος πάντων, αποποιείται η εταιρία το γεγονός ότι πρέπει να κάνει εκείνη το συμβόλαιο γι’ αυτόν εφόσον τον έχει προσλάβει.

Λες εσύ δεν πειράζει, ο νόμος με καλύπτει ό,τι και να γίνει. Τον βάζεις μέσα, περνάει πρώτος μήνας, απολύεται το πρόσωπο. Εφόσον δεν σου πληρώνει τίποτα, αρχίζει τις φθορές μέσα στο σπίτι γιατί δεν ενδιαφέρεται κανένας στην πραγματικότητα για το δικό σου σπίτι. Δεν σου πληρώνει ενοίκια, κρατάς την εγγύηση τέλος πάντων, κάνεις την πρώτη νύξη, αρχίζεις να μπλέκεις, πας στην αστυνομία, έτσι έκανα και εγώ» τόνισε η Εύη Βατίδου.

Η επέμβαση της αστυνομίας και οι απόπειρες εισβολής

Παρά τις νομικές διαδικασίες για την έξωση του ενοικιαστή, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν σημειώθηκαν, όπως είπε, απόπειρες παραβίασης του σπιτιού.

Αναφερόμενη στα έξοδα και τα περιστατικά που ακολούθησαν, η Εύη Βατίδου επεσήμανε: «Για να φτάσουμε στο σήμερα, για να καταλάβω και εγώ γιατί ο νόμος έλεγε ότι γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις ότι μπορούμε να βγάλουμε αυτούς που δεν πληρώνουν γρήγορα. Το γρήγορα είναι σχετικό γιατί έχεις πάρα πολλά έξοδα νομικά, έχεις μία διαδικασία που έχει ένα κόστος, συν το κόστος όταν κάποιος σου έχει καταστρέψει την περιουσία σου.

Ξαφνικά αρχίζουν να χτυπούν συναγερμοί στο σπίτι σου και υπάρχουν δύο αλλοδαποί απ’ έξω με λοστούς και δεν ξέρω και τι άλλο, έχουν μπει και προσπαθούν μέσα από τα παραθυρόφυλλά σου να εισβάλλουν, να σου χαλάσουν τα αλουμίνια, να μπουν μέσα. Για ποιο λόγο δεν το γνωρίζω, γιατί να μπουν μέσα πάλι δεν το γνωρίζω, λες και αυτός που νοικιάζει ένα ακίνητο δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει έναν κλειδαρά ή να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη. Έρχεται το 100, τον συλλαμβάνει, συνεχίζει να έχει αυτό το «οικιακή ασυλία».