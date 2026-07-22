Ο Ματ Ντέιμον χρειάστηκε τη συνδρομή μιας γυναίκας κασκαντέρ για να πραγματοποιηθούν οι σκηνές οπτικής προοπτικής με τους γίγαντες Λαιστρυγόνες στη νέα ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Οι τεχνικές απαιτήσεις του γυρίσματος επέβαλαν την εύρεση ενός αντικαταστάτη με πολύ συγκεκριμένα σωματικά χαρακτηριστικά, καθώς οι υπόλοιποι κασκαντέρ ξεπερνούσαν τα δύο μέτρα σε ύψος. Έτσι, η παραγωγή κατέληξε στην Ντέβυν Ντάλτον, η οποία ανέλαβε να υποδυθεί τον χαρακτήρα στα συγκεκριμένα πλάνα.

Περιγράφοντας τις συνθήκες των γυρισμάτων στο podcast «Happy Sad Confused», ο Ματ Ντέιμον ανέφερε: «Όταν κάναμε τις σκηνές με την αναγκαστική προοπτική για τους Λαιστρυγόνες, υπήρχαν κάτι κασκαντέρ που ήταν όλοι γύρω στα δύο μέτρα και δέκα. Και μετά βρήκαν κασκαντέρ που ήταν κάτω από ενάμισι μέτρο, οπότε η σωσίας μου ήταν γυναίκα, μια κασκαντέρ με τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που έχω δει».

Παράλληλα, ο ηθοποιός στάθηκε και στη στιγμή που συνάντησε για πρώτη φορά τη συνεργάτιδά του στο χώρο του φαγητού, λέγοντας: «Όταν μπήκε στη σκηνή του catering, ήταν η πρώτη φορά που τη γνώρισα, πήγα και την αγκάλιασα και την ευχαρίστησα για όλη τη δουλειά που είχε ρίξει».

«Σχεδόν το 100% των χεριών είναι δικά μου»

Ο Ματ Ντέιμον διευκρίνισε τη μοιρασιά των πλάνων στην οθόνη, επισημαίνοντας: «Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι σκηνές στην ταινία όπου βλέπετε αυτούς τους γίγαντες να υψώνονται από πάνω μου και στη θέση μου είναι εκείνη. Σχεδόν το 100% των χεριών που βλέπετε στην ταινία είναι δικά μου, αλλά πρέπει να δίνεις τα εύσημα εκεί που αξίζουν».

Από την πλευρά της, η Ντέβυν Ντάλτον επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της με δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας: «Σκωτσέζικα Highlands. Οδύσσεια. Τι περιπέτεια. Χωρίς spoilers προς το παρόν, αλλά είμαι απίστευτα ευγνώμων που συμμετείχα στη μάχη με τους Λαιστρυγόνες, ως σωσίας του απίθανου Ματ Ντέιμον».

Στην ίδια ανάρτηση συμπλήρωσε: «Μια επική ομαδική προσπάθεια. Δουλέψαμε σκληρά, γελάσαμε πολύ και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το καλύτερο κομμάτι αυτής της δουλειάς είναι ότι ταξιδεύεις σε νέα μέρη και γνωρίζεις καταπληκτικούς ανθρώπους στην πορεία».

Για τις ανάγκες του ρόλου του Οδυσσέα, ο Ματ Ντέιμον ακολούθησε εξάμηνο πρόγραμμα προετοιμασίας με αλλαγή διατροφής για την απώλεια βάρους. Μιλώντας στο περιοδικό People, η Ντάλτον αναφέρθηκε επίσης στην προσαρμογή της φυσικής της κατάστασης, σημειώνοντας: «Ήταν περισσότερο θέμα του να αποκτήσω εξαιρετική φυσική κατάσταση, κάτι που σημαίνει κυρίως αλλαγή διατροφής, μια συνολική αλλαγή τρόπου ζωής» και πρόσθεσε: «Πρέπει να είσαι απόλυτα προσεκτικός με ό,τι βάζεις στο σώμα σου».