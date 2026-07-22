Ο Πέδρο Πασκάλ εντοπίστηκε να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα στην Ύδρα. Η είδηση έγινε γνωστή όταν ένας επισκέπτης του νησιού κατέγραψε εντελώς ανυποψίαστος πλάνα του.

Μαζί με τον 51χρονο σταρ βρισκόταν ο Έμπον Μος-Μπάκραχ, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός από την ενσάρκωση του Ρίτσαρντ «Ρίτσι» Τζερεμόβιτς στην επιτυχημένη σειρά «The Bear».

Οι δύο τους διατηρούν στενή φιλική σχέση μετά την κοινή τους παρουσία στη νέα παραγωγή «The Fantastic Four: First Steps», όπου υποδύονται αντίστοιχα τον Ριντ Ρίτσαρντς (Mister Fantastic) και τον Μπεν Γκριμ (The Thing).

Χαλαρές στιγμές στον Αργοσαρωνικό

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, ο Πέδρο Πασκάλ εμφανίζεται με μαγιό να συνομιλεί σε παραλία, ενώ η παρέα εθεάθη αργότερα να δειπνεί σε τοπικό εστιατόριο του νησιού, χωρίς την παρουσία συνοδείας ασφαλείας.

Pedro Pascal with Ebon-Moss Bachrach spotted in Greece recently



📹 noahmarliin | tiktok pic.twitter.com/sSswy6LeKW — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) July 21, 2026

Η παρουσία του Πέδρο Πασκάλ στην Ελλάδα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στους θαυμαστές του, οι οποίοι σχολίασαν εκτενώς την επιλογή του νησιού του Αργοσαρωνικού για τις καλοκαιρινές του διακοπές.