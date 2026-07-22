Αδημοσίευτα πλάνα από την πρόβα τζενεράλε της τελευταίας συναυλίας της Μαίρης Λίντα, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2017, έρχονται στο φως μετά τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Στο σπάνιο βίντεο καταγράφονται στιγμές από μία από τις τελευταίες παρουσίες της στη σκηνή, αποτυπώνοντας τη χαρακτηριστική φωνή, την αρχοντιά και τη μοναδική σχέση που διατηρούσε με το ελληνικό τραγούδι μέχρι τα τελευταία χρόνια της καλλιτεχνικής της πορείας.

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Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Με τον θάνατό της κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις σημαντικότερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες του λαϊκού και του έντεχνου τραγουδιού, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Η Μαίρη Λίντα υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές Ελληνίδες τραγουδίστριες, με μια μακρά πορεία που σημάδεψε πολλές γενιές ακροατών. Οι ερμηνείες της, γεμάτες δύναμη, συναίσθημα και αυθεντικότητα, παραμένουν μέχρι σήμερα ζωντανές στη συλλογική μνήμη.

Όλοι όσοι τη γνώρισαν προσωπικά ή συνεργάστηκαν μαζί της κάνουν λόγο για μια γυναίκα αρχοντική, καλοσυνάτη και διακριτική. Παρά το τεράστιο ταλέντο και τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε, παρέμεινε μετριόφρων, προσιτή και πάντα χαμογελαστή.