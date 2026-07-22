Ο πρίγκιπας Τζορτζ καταγράφεται να παίζει κρίκετ, να σκαρφαλώνει σε βράχους στην παραλία και να περνά χρόνο με τα δύο σκυλιά της οικογένειας, την Όρλα και τον Ότο, σε βίντεο 18 δευτερολέπτων που είδε το φως της δημοσιότητας.

Τα πλάνα τραβήχτηκαν στην Κορνουάλη κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών, με τον ίδιο να φορά τα γυαλιά ηλίου από την πρόσφατη παρουσία του στο Wimbledon, ενώ στο οπτικό υλικό εμφανίζεται σύντομα και ο μικρότερος αδελφός του, πρίγκιπας Λούις.

Στη συνοδευτική δημοσίευση του βίντεο αναφέρεται: «Σας ευχαριστούμε για όλες τις ευχές που στείλατε σήμερα στον Τζορτζ για τα γενέθλιά του.»

Ο πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σειράς διαδοχής του βρετανικού θρόνου, συμπλήρωσε τα 13 του χρόνια την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Το φωτογραφικό πορτρέτο μετά τη βασιλική τελετή

Παράλληλα με το βίντεο, τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα τη νέα επίσημη φωτογραφία του εφήβου, η οποία ελήφθη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης Trooping the Colour τον περασμένο μήνα.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ο πρίγκιπας Τζορτζ εμφανίζεται με τα χέρια στις τσέπες, φορώντας σκούρο μπλε κουστούμι και λευκό πουκάμισο χωρίς γραβάτα και με ανοιχτό το πάνω κουμπί.

Η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφική ανάρτηση σημειώνει: «Χαρούμενα 13α γενέθλια Τζορτζ».

Ο πρίγκιπας Τζορτζ πρόκειται να περάσει την ημέρα των γενεθλίων του μαζί με τους γονείς του, πρίγκιπα Ουίλιαμ και πριγκίπισσα Κέιτ, καθώς και τα αδέλφια του, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.