Η Κέιτ Μίντλετον μίλησε με ειλικρίνεια για μια λιγότερο γνωστή συνέπεια της μάχης που έδωσε με τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε περίοδος κατά την οποία δεν μπορούσε ούτε να διαβάσει ούτε να συγκεντρωθεί.

Η εξομολόγηση έγινε κατά την επίσκεψή της στο ογκολογικό κέντρο The Christie στο Μάντσεστερ, όπου συνομίλησε με ασθενείς που συμμετέχουν σε πρόγραμμα θεραπείας μέσω της τέχνης. Βίντεο από εκείνη τη συνάντηση ήρθε ξανά στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες.

Συζητώντας με έναν άνδρα που βρήκε διέξοδο στη ζωγραφική, παρότι δεν είχε ασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εξήγησε ότι και η ίδια αναζήτησε έναν παρόμοιο τρόπο έκφρασης.

«Δεν ξέρω αν συνέβη και σε εσάς, αλλά εγώ πραγματικά δεν είχα πλέον τη δυνατότητα να διαβάζω ή να συγκεντρώνομαι σε κάτι. Τελικά, η ζωγραφική έγινε για μένα ένας τρόπος να εξερευνώ ενδιαφέροντα πράγματα και να κάνω κάτι που δεν απαιτούσε να υπάρχει ένα τελικό αποτέλεσμα ή ένα ολοκληρωμένο έργο. Ήταν απλώς ένας τρόπος να παίζω και να χάνομαι μέσα στη διαδικασία. Και μέσα από αυτήν γεννιούνταν πολλές σκέψεις», είπε χαρακτηριστικά.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, η οποία ανακοίνωσε στις αρχές του 2025 ότι ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, έχει επιλέξει το τελευταίο διάστημα να μιλά πιο ανοιχτά για όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί ασθενείς

Οι δυσκολίες στη συγκέντρωση και στη μνήμη αποτελούν μια γνωστή παρενέργεια που εμφανίζεται σε αρκετούς ανθρώπους που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο. Το φαινόμενο είναι ευρέως γνωστό ως «chemo brain» και μπορεί να επηρεάσει την προσοχή, τη μνήμη, την ικανότητα οργάνωσης αλλά και την ευχέρεια στον λόγο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Royal Marsden Hospital, όπου νοσηλεύτηκε η Κέιτ, η συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να σχετίζεται τόσο με την ίδια τη νόσο όσο και με τις θεραπείες, ενώ επιδεινώνεται από την κόπωση, το άγχος και τις ορμονικές αλλαγές.

«Το σώμα αλλάζει τόσο πολύ»

Κατά την ίδια επίσκεψη στο Μάντσεστερ, η Κέιτ Μίντλετον συναντήθηκε και με ασθενείς που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία στο Oak Road Treatment Centre.

Μιλώντας για τη δική της εμπειρία, ανέφερε:

«Πρέπει να στηρίζεις τον εαυτό σου απέναντι σε όλα όσα δεν μπορείς να ελέγξεις. Το σώμα αλλάζει τόσο πολύ, όχι μόνο σωματικά αλλά και συναισθηματικά, ακόμη και στον πιο βαθύ πυρήνα του εαυτού μας. Όλα αυτά σε κάνουν να βλέπεις τη ζωή με διαφορετική προοπτική και να κρατάς κοντά σου ό,τι πραγματικά έχει σημασία».