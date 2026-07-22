Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η απώλεια της Μαίρης Λίντα, η Άννα Βίσση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της εκλιπούσας, την οποία επένδυσε μουσικά με το τραγούδι της «Θλίψη».

Στη σχετική ανάρτηση, η τραγουδίστρια έγραψε για την απώλεια: «Αντίο αιώνια φωνή, αντίο λαμπερό χαμόγελο, αντίο Μαίρη».

Οι δύο καλλιτέχνιδες διατηρούσαν επαγγελματική σχέση, καθώς είχαν μοιραστεί τη μουσική σκηνή του κέντρου «Rex» στην Αθήνα κατά τη χρονική περίοδο 2011-2012.

Η Μαίρη Λίντα απεβίωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026, στις 05:00 το πρωί, σε ηλικία 91 ετών, εντός των εγκαταστάσεων του Γηροκομείου Αθηνών.

Η επίσημη τοποθέτηση για τις τελευταίες στιγμές της Μαίρης Λίντα

Για τις συνθήκες διαμονής και τις τελευταίες ώρες της, το ίδρυμα εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας τις ακριβείς λεπτομέρειες.

«Με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία, σε ηλικία 91 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 05:00 στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενουμένους του.

Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε. Ας έχει καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Το Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών» σημειώνεται στην ανακοίνωση.